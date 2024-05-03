В Тюмени врачи спасли 73-летнюю женщину с тромбом в сердце

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Хирурги решили провести операцию. Ситуацию осложнялм возраст женщины и ее прежние две операции, проведенные на сердце.
В мировой практике описано всего 20 подобных случаев. Обычно врачи отказывают от таких операций из-за высоких рисков, но специалисты ОКБ №1 все же провели вмешательство.
Операция прошла успешно. Пенсионерка поблагодарила врачей за спасенную жизнь. Сейчас она уже выписана из больницы и находится дома.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени появится центр для инвалидов.