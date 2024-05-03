nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Тюмени врачи спасли 73-летнюю женщину с тромбом в сердце

В Тюмени врачи спасли 73-летнюю женщину с тромбом в сердце

3 мая 2024, 11:26
Фото: Изображение Midjourney
Уникальную операцию провели кардиохирурги ОКБ №1. Они спасли 73-летнюю женщину, у которой нашли тромб в сердце. Напомним, что он может привести к внезапной смерти.

Хирурги решили провести операцию. Ситуацию осложнялм возраст женщины и ее прежние две операции, проведенные на сердце.

В мировой практике описано всего 20 подобных случаев. Обычно врачи отказывают от таких операций из-за высоких рисков, но специалисты ОКБ №1 все же провели вмешательство.

Операция прошла успешно. Пенсионерка поблагодарила врачей за спасенную жизнь. Сейчас она уже выписана из больницы и находится дома.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени появится центр для инвалидов.

Читайте также:
Женщину экстренно увезли с инфарктом с фестиваля «Тюменская весна»Поликлинику в селе под Тюменью построит компания-штрафник«Не быть вредителем»: тюменцам рассказали, как не раздражаться по пустякам
#Нигина Азамова#Общество#Больница#Врачи#Здоровье#Областная клиническая больница
Подпишитесь
Месяц под водой. Тюменская область до начала лета будет бороться с паводками
Сегодня, 07:08
Очередной рекорд: уровень воды в Ишиме установил новый исторический максимум
Вчера, 03:49
«Самолет полетит без Вас»: пассажира рейса до Тюмени не пустили в самолет
Вчера, 05:43
Готовимся к Пасхе: где в Тюмени продают самые дешевые яйца?
Вчера, 08:14
«Мечтал увидеть весну и жизнь»: северянин рассказал о причинах переезда в Тюмень
Вчера, 10:18
«Москвич»: Причин для банкротства завода нет
Вчера, 07:24
"