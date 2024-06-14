Поставщик школьного питания в Тюмени попался на неправильном хранении продуктов

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
Комбинат школьного питания «Центральный» нарушил требования санитарно-эпидемиологического законодательства при поставке питания в гимназии №4 и №49. Об этом стало известно в ходе проверки, проведенной прокуратурой Калининского округа Тюмени в апреле 2024 года.
Были выявлены нарушения использования холодильного оборудования, хранения продуктов и проведения уборки. Прокуратура возбудила три административных дела, по результатам рассмотрения которых должностные лица были оштрафованы на 25 тысяч рублей.
Кроме того, в адрес директора комбината внесено представление. Устранение нарушений на контроле прокуратуры.
Ранее «Наш город» писал, что родителей школьников в Тюмени обязали платить за вход на вручение аттестатов. Стоимость входа составляет 250 рублей.