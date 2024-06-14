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Updated Сегодня, 05:17

В Тюмени поставщик школьного питания нарушал правила хранения продуктов

Поставщик школьного питания в Тюмени попался на неправильном хранении продуктов

14 июня 2024, 05:15
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени поставщик школьного питания нарушал правила хранения продуктов

Организация занималась поставками питания в две городские гимназии. Фирме пришлось оплатить штраф.

Комбинат школьного питания «Центральный» нарушил требования санитарно-эпидемиологического законодательства при поставке питания в гимназии №4 и №49. Об этом стало известно в ходе проверки, проведенной прокуратурой Калининского округа Тюмени в апреле 2024 года.

Были выявлены нарушения использования холодильного оборудования, хранения продуктов и проведения уборки. Прокуратура возбудила три административных дела, по результатам рассмотрения которых должностные лица были оштрафованы на 25 тысяч рублей.

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Кроме того, в адрес директора комбината внесено представление. Устранение нарушений на контроле прокуратуры.

Ранее «Наш город» писал, что родителей школьников в Тюмени обязали платить за вход на вручение аттестатов. Стоимость входа составляет 250 рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Прокуратура#Школы#Новости тюмени#Нарушения#Штрафы#Проверки
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