Поставщик школьного питания в Тюмени попался на неправильном хранении продуктов

Комбинат школьного питания «Центральный» нарушил требования санитарно-эпидемиологического законодательства при поставке питания в гимназии №4 и №49. Об этом стало известно в ходе проверки, проведенной прокуратурой Калининского округа Тюмени в апреле 2024 года.