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Пять тюменских медработников заразились опасной инфекцией от пациентов

Тюменские медики заразились опасной инфекцией от пациентов

14 июня 2024, 04:17
Фото: 1MI

Пять тюменских медработников заразились опасной инфекцией от пациентов

Пять случаев заболевании туберкулезом было выявлено среди медицинских работников в 2023 году. Для сравнения, в 2022 году был зарегистрирован 1 подобный случай, в 2021 — ни одного. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В целом в регионе в минувшем году опасную инфекцию обнаружили почти у шестисот человек. В Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил — 40,7, что на 4,5% ниже уровня 2022 года (показатель — 42,6) и на 17,3% ниже уровня 2021 года (показатель — 49,2). Также было отмечено снижение детской заболеваемости туберкулезом в 1,8 раза. Рост подростковой заболеваемости увеличился на 2%.

Показатель смертности от данного инфекционного заболевания сократился на 8,8% по сравнению с 2022 годом.

Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюменской области в 2023 году выявили более тысячи новых случаев заражения ВИЧ. Более половины заболевших, 56%, — мужчины.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Врачи#Тюменская область#Новости тюмени#Роспотребнадзор#Туберкулез#Медики#Инфекции
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