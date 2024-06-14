Тюменские медики заразились опасной инфекцией от пациентов

В целом в регионе в минувшем году опасную инфекцию обнаружили почти у шестисот человек. В Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил — 40,7, что на 4,5% ниже уровня 2022 года (показатель — 42,6) и на 17,3% ниже уровня 2021 года (показатель — 49,2). Также было отмечено снижение детской заболеваемости туберкулезом в 1,8 раза. Рост подростковой заболеваемости увеличился на 2%.