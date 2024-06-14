Темпы обмеления Туры замедлились, несмотря на аномальную жару

Что касается остальных рек Тюменской области, то вода продолжает подниматься лишь в Иртыше — за сутки в районе Увата и Демьянки уровень Иртыша поднялся на 1 сантиметр. В районе Тобольска уровень воды снизился на 1 сантиметр — до 781 сантиметра выше нуля поста.