Темпы обмеления Туры замедлились, несмотря на аномальную жару

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
За последние сутки уровень воды в тюменской реке снизился на 13 сантиметров — до отметки 175 сантиметров выше нуля поста. Двумя днями ранее река обмелела на 16 сантиметров. Между тем, годом ранее уровень воды в Туре 14 июня составлял -51 сантиметр.
Что касается остальных рек Тюменской области, то вода продолжает подниматься лишь в Иртыше — за сутки в районе Увата и Демьянки уровень Иртыша поднялся на 1 сантиметр. В районе Тобольска уровень воды снизился на 1 сантиметр — до 781 сантиметра выше нуля поста.
По-прежнему остается высоким уровень воды в Ишиме в районе села Абатское — он составляет 999 сантиметров выше нуля поста при критической отметке 960 сантиметров (за сутки вода убыла на 4 сантиметра).
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам паводковая ситуация в Тюменской области полностью стабилизируется после 20 июня. Ранее об этом сообщил губернатор Александр Моор.