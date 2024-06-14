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Published Сегодня, 04:02

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Updated Сегодня, 04:04

Темпы обмеления Туры замедлились, уровень роста Иртыша почти остановился

Темпы обмеления Туры замедлились, несмотря на аномальную жару

14 июня 2024, 04:02
Фото: 1MI

Темпы обмеления Туры замедлились, уровень роста Иртыша почти остановился

За последние сутки уровень воды в тюменской реке снизился на 13 сантиметров — до отметки 175 сантиметров выше нуля поста. Двумя днями ранее река обмелела на 16 сантиметров. Между тем, годом ранее уровень воды в Туре 14 июня составлял -51 сантиметр.

За последние сутки уровень воды в тюменской реке снизился на 13 сантиметров — до отметки 175 сантиметров выше нуля поста. Двумя днями ранее река обмелела на 16 сантиметров. Между тем, годом ранее уровень воды в Туре 14 июня составлял -51 сантиметр.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Что касается остальных рек Тюменской области, то вода продолжает подниматься лишь в Иртыше — за сутки в районе Увата и Демьянки уровень Иртыша поднялся на 1 сантиметр. В районе Тобольска уровень воды снизился на 1 сантиметр — до 781 сантиметра выше нуля поста.

По-прежнему остается высоким уровень воды в Ишиме в районе села Абатское — он составляет 999 сантиметров выше нуля поста при критической отметке 960 сантиметров (за сутки вода убыла на 4 сантиметра).

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам паводковая ситуация в Тюменской области полностью стабилизируется после 20 июня. Ранее об этом сообщил губернатор Александр Моор.

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