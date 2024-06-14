Американская компания создала «глупый» телефон без интернета и соцсетей

С помощью такого телефона абоненты смогут звонить и отправлять текстовые сообщения. В нем отсутствует возможность установки приложений, нет мессенджеров, электронной почты, а также интернет-браузера. Как следует из описания, устройство получит черно-белый OLED-экран с диагональю 3,92 дюйма, а также две камеры: основную 50-мегапиксельную на задней панели и 8-мегапиксельную на передней.