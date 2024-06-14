Американская компания создала «глупый» телефон без интернета и соцсетей

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Разработчики устройства считают, что новинка придется по душе тем, кто намерен отдохнуть от умных смартфонов и сосредоточиться на более осознанном существовании.
Как пишет newkhakasiya.online, гаджет под названием Light Phone 3 станет телефоном третьего поколения и будет стоить 399 долларов. В продаже новинка появится в начале 2025 года.
С помощью такого телефона абоненты смогут звонить и отправлять текстовые сообщения. В нем отсутствует возможность установки приложений, нет мессенджеров, электронной почты, а также интернет-браузера. Как следует из описания, устройство получит черно-белый OLED-экран с диагональю 3,92 дюйма, а также две камеры: основную 50-мегапиксельную на задней панели и 8-мегапиксельную на передней.