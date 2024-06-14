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Published Сегодня, 17:47

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Updated Сегодня, 17:47

Американская компания создала «глупый» телефон без интернета и соцсетей

Американская компания создала «глупый» телефон без интернета и соцсетей

14 июня 2024, 17:47
Фото: Фрагмент видео
По заявлению американской компании Light Phone, созданный ею мобильный телефон сконструирован таким образом, чтобы пользоваться им можно было реже.

Разработчики устройства считают, что новинка придется по душе тем, кто намерен отдохнуть от умных смартфонов и сосредоточиться на более осознанном существовании.

Как пишет newkhakasiya.online, гаджет под названием Light Phone 3 станет телефоном третьего поколения и будет стоить 399 долларов. В продаже новинка появится в начале 2025 года.

С помощью такого телефона абоненты смогут звонить и отправлять текстовые сообщения. В нем отсутствует возможность установки приложений, нет мессенджеров, электронной почты, а также интернет-браузера. Как следует из описания, устройство получит черно-белый OLED-экран с диагональю 3,92 дюйма, а также две камеры: основную 50-мегапиксельную на задней панели и 8-мегапиксельную на передней.

#Общество
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