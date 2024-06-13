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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:19

В Тюменской области разрешили увольнять губернаторов и депутатов

Нововведения в законах: в Тюменской области смогут уволить губернатора

13 июня 2024, 07:17
Фото: 1MI

В Тюменской области разрешили увольнять губернаторов и депутатов

Данную поправку тюменские депутаты приняли единогласно. Аналогичные поправки теперь касаются и других чиновников.

На заседании Тюменской областной думы в устав региона были внесены некоторые изменения. Одно из них позволяет освобождать от должности губернатора в случае, если им был получен статус иноагента.

Стоит отметить, что поправка была принята депутатами единогласно. Аналогичные поправки также были приняты в отношении депутатов и должностных лиц местного самоуправления.

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Норма, позволяющая уволить губернатора, действовала в Тюменской области до апреля 2022 года. Она была отменена на восьмом заседании Тюменской областной думы.

Ранее «Наш город» писал, что Руслана Кухарука назначили на пост врио губернатора ХМАО. Имя нового мэра Тюмени станет известно 27 июня.

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