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Updated Сегодня, 06:43

В Тюменской области перестанут работать телевидение и радио

Телевидение и радио перестанут работать в Тюменской области

13 июня 2024, 06:41
Фото: 1MI

В Тюменской области перестанут работать телевидение и радио

Перерывы в телерадиовещании коснутся двух районов Тюменской области. Перерывы запланированы на 13 и 19 июня.

В Тюменской области запланированы временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Профилактические работы пройдут в двух районах, сообщает информационный центр правительства региона.

Сегодня, 13 июня, до 17:00 будет проводиться профилактика на РТРС-1 и РТРС-2 в Кротово Аромашевского района. 19 июня с 08:00 до 12:00 профилактика пройдет на радио «Комсомольская правда» в Тюмени.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Ранее «Наш город» писал, что на одном из перекрестков в Тюмени на месяц ограничат движение. Это связано с капремонтом тепловых сетей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Телевидение#Профилактика#Радио
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