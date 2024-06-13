Снова в минус: уровень воды в Туре продолжает снижаться

Уровень воды в реке Ишим в Ильинке снизился на 3 сантиметра — до 656 сантиметров, в районе Ишима вода убыла на 7 сантиметров — до 701 сантиметра, в Абатском замечено понижение на 5 сантиметров — до 1003 сантиметров, а в Викулово вода убыла сразу на 9 сантиметров — до 931 сантиметра.