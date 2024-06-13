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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Уровень воды в реке Иртыш в Тобольске снова снизился

Снова в минус: уровень воды в Туре продолжает снижаться

13 июня 2024, 04:23
Фото: 1MI

Уровень воды в реке Иртыш в Тобольске снова снизился

Уровень воды в Иртыше в районе Тобольска снова снизился. За сутки вода убыла на 1 сантиметр — до 782 сантиметров. В Увате Иртыш поднялся на 1 сантиметр — до 1183 сантиметров, а в районе села Демьянское на 2 сантиметра — до 1064 сантиметров.

Уровень воды в реке Ишим в Ильинке снизился на 3 сантиметра — до 656 сантиметров, в районе Ишима вода убыла на 7 сантиметров — до 701 сантиметра, в Абатском замечено понижение на 5 сантиметров — до 1003 сантиметров, а в Викулово вода убыла сразу на 9 сантиметров — до 931 сантиметра.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тоболе в районе Коркино вода убыла на 5 сантиметров — до 708 сантиметров, в Упорово уровень воды снизился на 6 сантиметров — до 717 сантиметров, в Ялуторовске вода убыла на 4 сантиметра — до 652 сантиметров, а в Иевлево уровень воды опустился на 7 сантиметров — до 751 сантиметра.

За минувшие сутки Тура обмелела на 13 сантиметров. На данный момент уровень воды составляет 188 сантиметров.

Ранее «Наш город» писал, что в водоемах Тюменской области массово вымирает рыба. Основная причина — загрязнение рек и перепады уровней воды.

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