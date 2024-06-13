Снова в минус: уровень воды в Туре продолжает снижаться

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Уровень воды в реке Ишим в Ильинке снизился на 3 сантиметра — до 656 сантиметров, в районе Ишима вода убыла на 7 сантиметров — до 701 сантиметра, в Абатском замечено понижение на 5 сантиметров — до 1003 сантиметров, а в Викулово вода убыла сразу на 9 сантиметров — до 931 сантиметра.
В Тоболе в районе Коркино вода убыла на 5 сантиметров — до 708 сантиметров, в Упорово уровень воды снизился на 6 сантиметров — до 717 сантиметров, в Ялуторовске вода убыла на 4 сантиметра — до 652 сантиметров, а в Иевлево уровень воды опустился на 7 сантиметров — до 751 сантиметра.
За минувшие сутки Тура обмелела на 13 сантиметров. На данный момент уровень воды составляет 188 сантиметров.
Ранее «Наш город» писал, что в водоемах Тюменской области массово вымирает рыба. Основная причина — загрязнение рек и перепады уровней воды.