Летом тюменские автоинспекторы особое внимание уделяют водителям из других регионов

Posted 9 июня, 09:15
Published 9 июня, 09:15
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В этом году по вине транзитных водителей произошло 157 дорожных аварий, 19 человек погибли, 246 ранены.
Большинство ДТП с водителями из других регионов произошло на федеральных трассах. При этом тяжесть последствий остается высокой: по вине водителей-транзитников гибнет каждый третий из всех погибших в ДТП в Тюменской области, ранения получает каждый пятый из травмированных в ДТП.
«С этими водителями мы можем проводить профилактическую работу только когда они уже заехали на территорию нашего региона, — отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. — Останавливаем, информируем об опасных участках автодорог, местах концентрации ДТП, разъясняем опасность маневров обгона и выезда на встречную полосу», — сказал Андрей Миллер.
На всех тюменских участках федеральных трасс автоинспекторы обращаются к проезжающим водителям с призывами через СИ-БИ радиостанции гражданского диапазона, надеясь, что это поможет уменьшить число ДТП.