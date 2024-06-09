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Posted 9 июня, 09:15

Published 9 июня, 09:15

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Летом тюменские автоинспекторы особое внимание уделяют водителям из других регионов

Летом тюменские автоинспекторы особое внимание уделяют водителям из других регионов

9 июня 2024, 09:15
Фото: 1MI
Управление Госавтоинспекции Тюменской области проанализировало статистику ла ДТП на региональных трассах. Оказалось, что каждое шестое ДТП на территории области совершено водителями транзитного транспорта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году по вине транзитных водителей произошло 157 дорожных аварий, 19 человек погибли, 246 ранены.

Большинство ДТП с водителями из других регионов произошло на федеральных трассах. При этом тяжесть последствий остается высокой: по вине водителей-транзитников гибнет каждый третий из всех погибших в ДТП в Тюменской области, ранения получает каждый пятый из травмированных в ДТП.

«С этими водителями мы можем проводить профилактическую работу только когда они уже заехали на территорию нашего региона, — отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. — Останавливаем, информируем об опасных участках автодорог, местах концентрации ДТП, разъясняем опасность маневров обгона и выезда на встречную полосу», — сказал Андрей Миллер.

На всех тюменских участках федеральных трасс автоинспекторы обращаются к проезжающим водителям с призывами через СИ-БИ радиостанции гражданского диапазона, надеясь, что это поможет уменьшить число ДТП.

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