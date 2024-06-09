Летом тюменские автоинспекторы особое внимание уделяют водителям из других регионов

Большинство ДТП с водителями из других регионов произошло на федеральных трассах. При этом тяжесть последствий остается высокой: по вине водителей-транзитников гибнет каждый третий из всех погибших в ДТП в Тюменской области, ранения получает каждый пятый из травмированных в ДТП.