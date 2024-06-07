«Возвращаемся в СССР»: сексолог рассказал о главной интимной проблеме тюменцев

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
К специалисты обращаются, как молодые пациенты, так и достаточно зрелые. Но в любом возрасте потеря интереса к интимной жизни может быть актуальной. Часто это связано не столько с физиологическими причинами, сколько с психологическими и бытовыми.
«Ритм жизни часто не оставляет времени на интимную жизнь. Могу сказать, что в 40% случаев потеря интереса к сексу связана с хронической усталостью. То есть здесь не нужна медикаментозная терапия, а требуется больше работа с психологом и пересмотр своего ритма жизни. Мы, будто возвращаемся в СССР, где говорили, что секса нет, только вот там он на самом деле был, а у нас тут проблема более реальная», — отмечает Стрекалин.
Эксперт также говорит о том, что сейчас чаще всего проблема с интимной жизнью, выраженная отсутствием естественного желания, чаще касается мужчин, в том числе и молодых. Для решения проблемы специалист рекомендует больше уделять времени отдыху и хобби.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в одной из многоэтажек Тюмени поселились бомжи, которые ведут активную интимную жизнь.