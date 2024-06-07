«Возвращаемся в СССР»: сексолог рассказал о главной интимной проблеме тюменцев

Эксперт также говорит о том, что сейчас чаще всего проблема с интимной жизнью, выраженная отсутствием естественного желания, чаще касается мужчин, в том числе и молодых. Для решения проблемы специалист рекомендует больше уделять времени отдыху и хобби.