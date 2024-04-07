Занимаются сексом на глазах у всех: в тюменской многоэтажке поселились бомжи

Posted Вчера, 05:55
Published Вчера, 05:55
Modified Вчера, 05:57
Updated Вчера, 05:57
Местные жители сетуют, что бомжи не только едят, спят, мусорят на лестничной площадке, но и активно ведут интимную жизнь.
«Неоднократно лично мной был зафиксирован половой акт между этими двумя гражданами. Очень страшно за детей! Прошу обратить внимание компетентные органы! Помогите спасти наших детей», — обратилась к правоохранительным органам жительница дома.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что данная информация зарегистрирована. В настоящее время проводится проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число особо тяжких преступлений — их стало больше на 27,5%. При этом на 3,6% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, на 10,6% —совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения.