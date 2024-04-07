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Posted Вчера, 05:55

Published Вчера, 05:55

Modified Вчера, 05:57

Updated Вчера, 05:57

В тюменской многоэтажке поселились бомжи

Занимаются сексом на глазах у всех: в тюменской многоэтажке поселились бомжи

7 апреля 2024, 05:55
Фото: 1MI

В тюменской многоэтажке поселились бомжи

Жители тюменской многоэтажки по улице Чернышевского, 2А, бьют тревогу — в подъезде дома поселилась бездомная пара. Тюменцы сообщают, что выгнать их не могут — из одного подъезда они переходят в другой.
Фото: ЧС Тюмень

Местные жители сетуют, что бомжи не только едят, спят, мусорят на лестничной площадке, но и активно ведут интимную жизнь.

«Неоднократно лично мной был зафиксирован половой акт между этими двумя гражданами. Очень страшно за детей! Прошу обратить внимание компетентные органы! Помогите спасти наших детей», — обратилась к правоохранительным органам жительница дома.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что данная информация зарегистрирована. В настоящее время проводится проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число особо тяжких преступлений — их стало больше на 27,5%. При этом на 3,6% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, на 10,6% —совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения.

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