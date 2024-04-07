Занимаются сексом на глазах у всех: в тюменской многоэтажке поселились бомжи

В тюменской многоэтажке поселились бомжи

Жители тюменской многоэтажки по улице Чернышевского, 2А, бьют тревогу — в подъезде дома поселилась бездомная пара. Тюменцы сообщают, что выгнать их не могут — из одного подъезда они переходят в другой.