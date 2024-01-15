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Published Сегодня, 03:28

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Updated Сегодня, 03:34

Тюменец слил в сеть интимные видео несовершеннолетней девушки

Откупиться не вышло: тюменец слил в сеть интим-видео несовершеннолетней девушки

15 января 2024, 03:28
Фото: 1MI

Тюменец слил в сеть интимные видео несовершеннолетней девушки

Молодой человек взял телефон девушки и переслал себе видеозапись, на которой она предстает в обнаженном виде. Откупиться от пострадавшей он пытался извинениями и букетом цветов.
Сюжет
Суд

Тюменец разослал видео нескольким людям, тем самым нанеся девушке моральный вред.

«Неправомерными действиями ответчика истцу причинены нравственные страдания, выразившиеся в сильнейшем стрессе, стыде, отчаянии и унижении, головных болях, бессоннице», — сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Исковые требования девушки молодой человек посчитал завышенными, так как по его мнению извинений и букета цветов было достаточно, чтобы искупить вину.

Ялуторовский районный суд его позицию не разделил и взыскал с него компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что 33-летний тюменец склонял к интиму несовершеннолетнюю девушку. За интим-услуги он обещал ей подарки.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Суд#Несовершеннолетние#Новости тюмени#Компенсации#Компенсация морального вреда#Ялуторовский район#Любовь Селезнева
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