«Детский ор и рэп из Жигуля»: каково жить в одном из самых шумных районов Тюмени?

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
По данным Роспотребнадзора, третье место в рейтинга самых шумных районов Тюмени занимает территория дома №22 на улице Николая Ростовцева. Здесь уровень шума в полтора раза превышает норму. Исследователи ведомства отмечают, что чаще всего причиной шума становятся объекты инженерных систем и местные заведения питания и торговли. Однако наш корреспондент убедилась на практике, что основной шум часто исходит совсем из иных источников. О них далее — от первого лица.
Район улицы Николая Ростовцева кажется базовым, спальным и тихим. Здесь располагаются школа, детский сад, бабушки сажают цветочки во дворах, а собачек выгуливают на специально выделенной территории. Выглядит это все прелестно, если жить в наушниках с шумоподавлением, которые мне пришлось приобрести. Однако жаловаться хочется не на шум из труб или звуки из питейных заведений, ведь они вполне терпимы, а на немного другие факторы. И один из главных — пацаны на своих развалюхах со снятым глушителем и огромным сабвуфером, из которого на весь район разносятся шедевры современной рэп-индустрии.
Причем эти машины не просто проносятся мимо, они останавливаются на парковке, коих тут великое множество, после чего открываются все двери и душа водителя и пассажиров уносится в рай, а психика местных жителей накаляется до предела. Выдумаете их так просо выгнать? Ошибаетесь. В лучшем случае, вас пошлют трехэтажным матом, в худшем — к вам пойдут «разбираться». Угрозы вызовом полиции не работают, ведь ребята знают, что успеют уехать и ничего им грозить не будет.
К тому же стоит лишь раз взглянуть на лицо водителя машины со снятым глушителем, которая во время передвижная ревет на весь район, чтобы понять, что ему что-то объяснить сложно, ведь он считает, что его «жигуль» теперь ревет, как спорткар Bugatti.
А потому приходится сосуществовать с такими ребятами и ждать, когда они повзрослеют и пополнят ряды жалующихся на шум, а не создающих его.
К детям я отношусь хорошо, детский смех — прекрасный звук, радующий сердце. Но, увы, дети издают и другие звуки. Причем я не говорю о малышах, которые плачут, это явление незакономерное и к нему важно относится с пониманием. Раздражение вызывают детки лет 8-12, которые могут истошно верещать на всю улицу, протягивая что-то из лексикона пожилого уставшего сапожника. А иногда ребятишки решают просто начать орать — просто потому что им так весело. Слушать это приходится практически каждый день, к тому же дети плохо ориентируются во времени или вовсе не знают, что такое «время тишины».
Так как подходить и учить чему-то чужого ребенка — моветон, иногда мы с негодующими соседями пытались вылавливать родителей этих детей, чтобы вынудить их провести с ребенком воспитательную работу. Мало кого волновало, что дети матерятся, нам было достаточно снижения децибелов. Однако мамы этих деток четка дают понять, что мат — это семейное, как и крики впрочем. Более того, некоторые мамочки ведут разговор со своим гуляющим ребёнком прямо из окна 7-10 этажа, считая это вполне нормальным явлением.
А потому и здесь убрать источник шума не удается и приходится вникать в детские сплетни и слушать кто кого и куда послал сегодня.
Не стоит забывать о про местных тусовщиков. Даже посреди рабочей недели ночью соседи могут устроить вечеринку! Начнется все с тех же шедевров временной рэп-индустрии и дикого топота. Позже действо продолжается обычно чьей-то ссорой, которую слышит чуть ли не весь дом — шум от инженерных сетей с этим и рядом не стоял.
А потом кучка тусовых ребят может выбраться на улицу с колонкой и продолжить свои перформансы под открытым небом. Тогда крики, ссоры и подпевания слышны уже не только одному дому, но и всему району.
К этим ребятам приходить с просьбами сделать потише тоже бесполезно. Они сначала соглашаются и делают музыку тише, но уже через 5 минут возвращают все, как было, будто нарочно издеваются! А потому мириться приходится и с ними.
Каков выход из ситуации? Наушники с шумоподавлением! Беруши не так сильно нейтрализуют звук, хотя кому-то и они могут подойти. К слову, при шуме от сетей или магазинов и баров такие приспособление не нужны, не так уж сильно они шумят по сравнению с перечисленными категориями граждан, с которыми приходится делить район.