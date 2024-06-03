«Детский ор и рэп из Жигуля»: каково жить в одном из самых шумных районов Тюмени?

К детям я отношусь хорошо, детский смех — прекрасный звук, радующий сердце. Но, увы, дети издают и другие звуки. Причем я не говорю о малышах, которые плачут, это явление незакономерное и к нему важно относится с пониманием. Раздражение вызывают детки лет 8-12, которые могут истошно верещать на всю улицу, протягивая что-то из лексикона пожилого уставшего сапожника. А иногда ребятишки решают просто начать орать — просто потому что им так весело. Слушать это приходится практически каждый день, к тому же дети плохо ориентируются во времени или вовсе не знают, что такое «время тишины».