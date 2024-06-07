Детсад наказали рублем за травму юного тюменца

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Инцидент произошел в июле 2023 года. Во время прогулки 4-летний малыш упал с игрового комплекса в виде корабля с горкой, вследствие чего получил перелом руки и вывих головки лучевой кости правового предплечья.
Мама мальчика обратилась с жалобой на дошкольное учреждение в прокуратуру. По факту обращения была проведены проверка, в ходе которой выяснилось, что в образовательной организации не были обеспечены безопасные условия обучения и воспитания.
Воспитателя группы привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора. С дошкольного учреждения взыскали в судебном порядке в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 180 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в мошенничестве обвинили директора сети частных детских садов. Предприниматель в течение несколько лет предоставлял в департамент образования города поддельные документы на возмещение затрат. Причиненный ущерб оценивается в 1 миллион рублей.