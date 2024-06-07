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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Детсад Ялуторовска выплатил около 200 тысяч рублей за травму ребенка

Детсад наказали рублем за травму юного тюменца

7 июня 2024, 06:05
Фото: 1MI

Детсад Ялуторовска выплатил около 200 тысяч рублей за травму ребенка

180 тысяч рублей выплатил детсад Ялуторовска своему воспитаннику за полученную во время прогулки травму. Такое решение вынес суд.
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Дети

Инцидент произошел в июле 2023 года. Во время прогулки 4-летний малыш упал с игрового комплекса в виде корабля с горкой, вследствие чего получил перелом руки и вывих головки лучевой кости правового предплечья.

Мама мальчика обратилась с жалобой на дошкольное учреждение в прокуратуру. По факту обращения была проведены проверка, в ходе которой выяснилось, что в образовательной организации не были обеспечены безопасные условия обучения и воспитания.

Воспитателя группы привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора. С дошкольного учреждения взыскали в судебном порядке в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 180 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в мошенничестве обвинили директора сети частных детских садов. Предприниматель в течение несколько лет предоставлял в департамент образования города поддельные документы на возмещение затрат. Причиненный ущерб оценивается в 1 миллион рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Суд#Травмы#Новости тюмени#Детский сад
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