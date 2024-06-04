Горит гектарами! Тюменскую область вновь окутали лесные пожары

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Лето в Тюменской области началось с лесного пожара на площади 0,9 га. 2 июня возник еще один пожар — на площади 0,5 га, а уже на следующий день лес загорелся на территории в 9,7 га. В областном департаменте лесного комплекса Тюменской области сообщают, что в этом году в начале летнего сезона на большей части территории области наметилось повышение класса пожарной опасности до высокого и среднего уровней. Наиболее безопасным пока считается северный район региона — Уватский. Но не исключается, что обстановка может накалиться и там.
Тюменцы с ужасом вспоминают прошлый год с кошмарными пожарами, которые охватывали жилые дома и сжигали леса до тла. В сумме за 2023 год в Тюменской области произошел 191 лесной пожар на площади в 28,3 тысячи гектаров, также было ликвидировано 435 ландшафтных пожаров на площади 22,5 гектаров. Общая сумма ущерба составила 298 миллионов рублей, что практически в два раза выше прошлогоднего показателя.
Масштаб бедствия в прошлом году был критическим, о чем говорит эколог Ирина Гаврина. В разговоре с корреспондентом «Нашего города» она рассказала, что последствия произошедшего мы будем разгребать чуть ли не полвека, так как восстановление почвенного покрова после пожара занимает около 45 лет.
«Чтобы гарь хоть как-то зарослей растительностью, требуется примерно 4-5 лет. В почву должен вернуться азот, который копился там ранее десятилетиями. И работы по высаживанию новых деревьев, которые почему-то зовут восстановительными, здесь существенно не помогут. Естественный цикл жизни был нарушен и возвращение к нему займет очень много времени», — говорит эксперт.
По итогам прошлого года было зафиксировано, что причиной 52,7% пожаров в Тюменской области является человек. Вторая по частотности причина — грозы, третья — переход огня с земель иных территорий.
Однако многие считают, что «вклад» человека в этом вопросе вряд ли можно назвать случайностью, мы провели опрос, который показал, что 51% тюменцев убеждены в том, что причина жутких пожаров в лесах — «диверсанты», которые намеренно строят костровища и поджигают лес. В прошлом году по социальным сетям разлетелось видео, на котором, якобы, запечатлены куси веток, сложенные злоумышленниками в лесу для поджога. Однако материал оказался фейковым, а точнее ролик был снят в 2021 году. Однако всеобщая паника и народное негодование привели к тому, что люди в лесу поймали человека, которого приняла за «диверсанта», привязали его к дереву и оставили умирать. Позже правительству региона пришлось объяснять, что пострадавший оказался просто пешим путешественником и никаких планов по поджогу у него не было.
«Агрессия — это огромная энергия и ее стоило бы направлять в полезное русло, но людям проще переключиться на виноватого, ведь напрягаться и как-то сублимировать — это более сложный путь. Сейчас на фоне политической обстановки мы готовы противопоставлять себя другому и всюду ждать подвоха, а потому такие настроения в обществе и возникают», — рассказала «Нашему городу» психолог Анастасия Колесникова.
Источник редакции в правоохранительных органах также подтвердил что в прошлом году были пойманы виновники лесных пожаров, однако они оказались обычными людьми — никто из них не действовал из негативных побуждений или по заказу кого-то из вне.
«Фактов заказа поджогов или проникновения на территорию нежелательных лиц с целью поджога природных территорий установлено не было», — говорит инсайдер.
В этом году на подготовку к пожароопасному сезону было выделено 46 миллионов рублей. Вдобавок, как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, противопожарная служба в этом году получит 15 млн рублей, чтобы привлечь авиационную технику. А 31 млн рублей уйдет на поддержание систем противопожарного водоснабжения в рабочем состоянии.
На фоне прошлогодних событий, Правительство страны также выделило 186,2 миллиона рублей Тюменской области из резервного фонда.
Природные пожары, которые бушуют каждый сезон в Тюменской области еще с 2022 года не могли не сказаться на флоре и фауне региона, однако точно установить степень ущерба и сокращение популяций пока нет возможности, хотя, по словам биолога Елены Хазаровой, от пожаров первыми погибают более мелкие животные — это грызуны, рептилии, насекомые и другие. Это связано с тем, что они физиологически не могут быстро покинуть место ЧП.
«Грызуны чаще будут пытаться прятаться в норы, это естественный инстинкт, но там они погибнут с большей вероятностью. Однако даже, если зверь сможет пережить огонь, то после возвращения из норы его ждет полное отсутствие кормовой базы», — рассказала «Нашему городу» Хазарова.
Однако она отмечает, что у животных хорошо работает инстинкт самосохранения, а потому большая часть фауны все же выживет, однако сменит территорию обитания из-за чего может начаться битва за кормовую базу и связанные с этим проблемы.
Больше всего биологи беспокоятся о краснокнижных представителях флоры и фауны, для которых пожары в лесах могут стать фактором вымирания. Ведь Красная книга региона насчитывает около 711 особей.
Доктор биологических наук Валентина Тузова уверена, что значительнее от пожаров страдает флора, которая также существенно влияет на жизнь фауны, являясь кормовой базой для травоядных.
«В некоторых случаях вид может попросту не восстановиться, если мы говорим о краснокнижных растениях, то многие могут исчезнуть. Это большая трагедия для региона, ведь вымирание одного вида влияет на десятки и даже сотни других», — объяснила в разговоре с корреспондентом «Нашего города» Тузова.
Страдают от огня и люди, причем даже не те, чьи дома располагаются на линии огня. Пожары на значительных масштабах сказываются на состоянии воздуха и в период активных возгораний превышается предельно допустимая концентрация вредных веществ в несколько раз. По словам врача-терапевта Ирины Когалымовой, такое явление пагубно сказывается на людях с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Длительное пребывание в зоне воздействия угарного газа в некоторых случаях может закончится летально.
На фоне плачевной ситуации в последние годы, власти региона удвоили количество установленных на вышках в лесах видеокамер, теперь под видеоконтролем находится 76% лесных территорий. Вне всевидящего ока находится только Уватский район, куда пробраться крайне проблематично, этот же участок сейчас признан самым безопасным. Также наблюдение за лесами ведется и с помощью беспилотников: в работе уже более 50 единиц техники, которые в этом году пополнят еще 9.
Однако стоит также помнить о том, что основная причина пожаров в лесах — человек и его безалаберность. До тех пор пока тюменцы будут яростно искать «диверсантов», в лесах будут продолжать жарить мясо и выбрасывать с трассы бычки от сигарет, а это серьезная проблема, из-за которой и требуются многомиллионные вложения.