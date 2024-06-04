Горит гектарами! Тюменскую область вновь окутали лесные пожары

Однако многие считают, что «вклад» человека в этом вопросе вряд ли можно назвать случайностью, мы провели опрос, который показал, что 51% тюменцев убеждены в том, что причина жутких пожаров в лесах — «диверсанты», которые намеренно строят костровища и поджигают лес. В прошлом году по социальным сетям разлетелось видео, на котором, якобы, запечатлены куси веток, сложенные злоумышленниками в лесу для поджога. Однако материал оказался фейковым, а точнее ролик был снят в 2021 году. Однако всеобщая паника и народное негодование привели к тому, что люди в лесу поймали человека, которого приняла за «диверсанта», привязали его к дереву и оставили умирать. Позже правительству региона пришлось объяснять, что пострадавший оказался просто пешим путешественником и никаких планов по поджогу у него не было.