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Posted 31 мая, 11:23

Published 31 мая, 11:23

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

В Тюменской области сохранены все льготные программы по отдыху и оздоровлению детей

В Тюменской области сохранены все льготные программы по отдыху и оздоровлению детей

31 мая 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney
Около 225 тысяч ребят отдохнут в лагерях и трудоустроятся во время каникул в Тюменской области. О том, как будет организованы летние каникулы для школьников, рассказали в Информцентре правительства региона.

В летней оздоровительной кампании примут участие 660 организаций отдыха детей: загородные лагеря и центры, лагеря с дневным пребыванием, палаточные лагеря.

Около 225 000 детей отдохнут в лагерях и трудоустроятся во время каникул в Тюменской области

Первые смены в регионе стартовали 28 мая. Каждая из них длится от 7 до 21 дня.

В рамках кампании в регионе будут работать порядка 2 000 досуговых и спортивных площадок на базе учреждений спорта, культуры и искусства.

В Тюменской области сохранены все льготные программы по отдыху и оздоровлению, которые реализуются за счет средств областного бюджета.

Создано более 11 000 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних летом.

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