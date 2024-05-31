В Тюменской области сохранены все льготные программы по отдыху и оздоровлению детей

Posted 31 мая, 11:23
Published 31 мая, 11:23
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
В летней оздоровительной кампании примут участие 660 организаций отдыха детей: загородные лагеря и центры, лагеря с дневным пребыванием, палаточные лагеря.
Около 225 000 детей отдохнут в лагерях и трудоустроятся во время каникул в Тюменской области
Первые смены в регионе стартовали 28 мая. Каждая из них длится от 7 до 21 дня.
В рамках кампании в регионе будут работать порядка 2 000 досуговых и спортивных площадок на базе учреждений спорта, культуры и искусства.
В Тюменской области сохранены все льготные программы по отдыху и оздоровлению, которые реализуются за счет средств областного бюджета.
Создано более 11 000 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних летом.