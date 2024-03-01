В тюменском селе началась подготовка к строительству школы на более тысячи мест

Posted 1 марта, 08:21
Published 1 марта, 08:21
Modified Сегодня, 21:11
Updated Сегодня, 21:11
Комплексный контракт подписан с подрядной организацией, которая построила школу в п. Иртыш Вагайского района.
С просьбой о новой школе жители села Мальково обращались к губернатору Тюменской области Александру Моору во время прямого эфира. После чего глава региона дал поручение ускорить реализацию проекта.
«Кроме того, накануне состоялись конкурсные процедуры по определению подрядчика для строительства школы на 1 200 мест в мкр-не Ямальский-1 г. Тюмени. Сейчас готовится подписание контракта. Учеников объект сможет принять в 2026 году», — пояснил начальник Главного управления строительства ТО Павел Перевалов.
Всего в 2024 году в Тюменской области планируется начать строительство 13 социальных объектов, в числе которых школы в Мальково Тюменского района, в мкр-не Ямальский-1 г. Тюмени и 4 школы в селах Омутинского, Уватского, Вагайского и Тобольского районов.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что по нацпроекту «Образование» в регионе ежегодно строятся и вводятся в эксплуатацию пять-семь школ.