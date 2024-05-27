Сжигать, закапывать в корнях деревьев? Какие способы погребения предлагают тюменцам

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
— Вы говорите о том, что предпочитаете кремацию классическому захоронению и предлагаете прах оставлять в корнях деревьев, создавая «парк памяти». Вашу идею многие восприняли крайне негативно, назвав ее чуть ли не дьявольской. Как считаете, в чем причина такой якой реакции?
— Отчасти в крайнем уклоне нашего общество на традиции предков. У нас на постсоветском пространстве все новинки, касающихся сакральных тем воспринимаются практически всегда с неприязнью. К тому же сформированное нынешней ситуацией негативное отношение к Западу, где новые виды захоронения используются активнее, играет также в пользу резкого отторжения подобных предложений. К тому же у нас очень сильна религия, пусть христианство не осуждает кремацию, хотя и этот фактор считают спорным, мусульманство против подобного вида. Отсюда и конфликт.
— У нас трепетно относятся к последней воле умершего. И как показывают опросы, большинство людей пока предпочитают классический формат похорон. Получается, что их потомкам вы советуете пренебречь последней волей близкого?
— Нет, моральный вопрос с этой стороны достаточно однозначен. Я предпочитаю иной подход. Нам нужно менять восприятие похорон и уже снять табу с этой темы. У нас уже десятки гектаров заселены мертвецами и их будет только больше. Что тогда останется живым? Нужно постепенно идти к тому, чтобы люди сами понимали то, что решение о том, что место на кладбище человеку не нужно — это небольшой, но вклад в будущее даже после смерти. И если люди своей последней волей будут изъявлять желание быть кремированным, то это меньше ударит по кошельку близких и по будущему территорий страны и региона в частности.
— Значит нужно менять менталитет? Каким образом, по вашему мнению, у нас, при устоявшихся традициях, этого можно достигнуть?
— Да, давно пора. Но действовать нужно мягко. Важно показать людям перспективу расширения кладбищ на будущие 10 или даже 50 лет. В Тюменской области в год умирает около 5,6 тысячи человек. Площадь одной могилы, в среднем, 4 квадратных метра. Если за год только половину этих погибших хоронить в земле, то необходимо 11,2 тысячи квадратных метров. Получается более гектара за год. Это более 50 гектаров в за 50 лет, а это более 70 тысяч футбольных полей и это мы еще по нижней границе берем. Мне кажется что нашему менталитету также характерна забота о потомках и о нашей земле. И пересмотре подхода к похоронам — один их способов это сделать.
— Хорошо, представим, что люди изменили свое мнение о формате захоронения и теперь большинство поддерживает кремацию. Что тогда делать с существующими кладбищами? Эксгумировать тела?
— Я уже говорил, что никто из властей не возьмет на себя ответственность за такое решение. Да, у нас уже более 50 га только сектора Червишевского кладбища, это очень много. Мы отдаем эти земли прошлому, а не будущему. Я не осуждаю это, а просто констатирую факт, не желая кого-то оскорбить. Но многие могилы уже давно заброшены. Что с ними делать? Хороший вопрос! Одно дело, когда родственники дают согласие на эксгумацию, другое — когда родственников вовсе уже нет. Здесь однозначный ответ дать сложно, нужно и необходимо учитывать мнение населения.
— Представьте, что ваши близкие лежат на кладбище и к вам приходит молодой урбанист и предлагает эксгумацию, вы бы как отреагировали?
— Понимаю, что негативно. Да, это серьезная проблема. Именно поэтому я предлагаю сейчас начать думать о будущем, а не уничтожать прошлое. Мы не имеем никакого права своим решением раскапывать могилы, но можем замедлить расширение кладбища. Моя цель заключается в этом.
— Хорошо, представим, что кладбищ больше нет и у нас повсеместно работают крематории. Но ведь и они не безвредны — при кремации образуются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а сжигание природного газа, используемого в процессе, приводит к образованию и поступлению в атмосферный воздух загрязняющих веществ. Ваша идея получается тоже не особо экологична?
— Здесь ситуация, как с электромобилями. Это лучше бензина, но встает вопрос с утилизацией аккумуляторов. Но здесь нужно сравнивать чуть больше факторов. Земли, используемые для кладбищ, загрязняются, изменяется их химический состав. То есть мы не можем говорить, что захоронение — это экологично. А потому тут 1:1, хотя степень вреда нужно еще рассчитать. Но меня также заботят территории, которые могут быть использованы для образовательных или научных центров, для парков, да для тех же футбольных полей. Я продвигаю идею рационального использования наших земель.
— И вы уверены, что ваша идея поможет изменить будущее региона и его территорий?
— Мне хотелось бы в это верить. Если хотя бы 10% людей изменят свое решение и предпочтут, чтобы их тело было кремировано, то земель, которые пойдет на благо живым в перспективе останется больше. Мне бы хотелось заложить эту идею в умы людей.