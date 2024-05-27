Сжигать, закапывать в корнях деревьев? Какие способы погребения предлагают тюменцам

— Нет, моральный вопрос с этой стороны достаточно однозначен. Я предпочитаю иной подход. Нам нужно менять восприятие похорон и уже снять табу с этой темы. У нас уже десятки гектаров заселены мертвецами и их будет только больше. Что тогда останется живым? Нужно постепенно идти к тому, чтобы люди сами понимали то, что решение о том, что место на кладбище человеку не нужно — это небольшой, но вклад в будущее даже после смерти. И если люди своей последней волей будут изъявлять желание быть кремированным, то это меньше ударит по кошельку близких и по будущему территорий страны и региона в частности.