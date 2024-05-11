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Тюменцы попали в огромные пробки на выезде из города

Тюменцы попали в огромные пробки на выезде из города. Все едут на кладбище

11 мая 2024, 08:03
Фото: 1MI

Тюменцы попали в огромные пробки на выезде из города

Жители Тюмени попали сегодня в километровые пробки на выезде из города. Заторы образовались на улице Червишевский тракт — от Федюнинского до Престольной.
«Все едут на кладбище — порядок наводить», — сообщают автовладельцы.
Фото: 2 ГИС

Движение затруднено на Федюнинского — от Пермякова до Червишевского тракта, Закалужской — от Гастелло до Червишевского тракта, Московском тракте — от Магнитогорской до Закалужской и в районе поселка Московский. Кроме того, пробки наблюдаются в центре города — на Профсоюзной, Республики, Челюскинцев.

Отметим, Радоница или Родительская суббота, день поминовения усопших, в этом году выпадает на 14 мая. Традиционно в этот день в Тюмени выйдут на линию дополнительные автобусы, следующие до кладбищ. На маршруте №121 «ЖДВ — Червишевское кладбище-2» будут работать 7 автобусов особо большого класса вместимости, на маршруте №32 «ЖДВ — с\о „Приволье“» — 5.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пробки#Кладбище
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