Тюменцы попали в огромные пробки на выезде из города. Все едут на кладбище

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
«Все едут на кладбище — порядок наводить», — сообщают автовладельцы.
Движение затруднено на Федюнинского — от Пермякова до Червишевского тракта, Закалужской — от Гастелло до Червишевского тракта, Московском тракте — от Магнитогорской до Закалужской и в районе поселка Московский. Кроме того, пробки наблюдаются в центре города — на Профсоюзной, Республики, Челюскинцев.
Отметим, Радоница или Родительская суббота, день поминовения усопших, в этом году выпадает на 14 мая. Традиционно в этот день в Тюмени выйдут на линию дополнительные автобусы, следующие до кладбищ. На маршруте №121 «ЖДВ — Червишевское кладбище-2» будут работать 7 автобусов особо большого класса вместимости, на маршруте №32 «ЖДВ — с\о „Приволье“» — 5.