Тюменцы попали в огромные пробки на выезде из города. Все едут на кладбище

Отметим, Радоница или Родительская суббота, день поминовения усопших, в этом году выпадает на 14 мая. Традиционно в этот день в Тюмени выйдут на линию дополнительные автобусы, следующие до кладбищ. На маршруте №121 «ЖДВ — Червишевское кладбище-2» будут работать 7 автобусов особо большого класса вместимости, на маршруте №32 «ЖДВ — с\о „Приволье“» — 5.