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Депутат из Тюмени Ксения Горячева выступила против сроков за старые посты

«Настоящий абсурд»: депутат из Тюмени выступила против сроков за старые посты

23 мая 2024, 08:54
Фото: Ксения Горячева / Телеграм

Депутат из Тюмени Ксения Горячева выступила против сроков за старые посты

Депутат Ксения Горячева предложила отменить наказание за старые репосты и публикации. Партия «Новые люди» уже вносила подобный законопроект, но он был отклонен.

На прошлой неделе Конституционный суд разрешил наказывать за публикацию материалов до их запрета. Депутат Госдумы из Тюмени Ксения Горячева выступила против этой меры.

«Реальные административные и уголовные дела за лайки и репосты — это настоящий абсурд. Большие и популярные медиа регулярно признают нежелательными организациями и иноагентами. А за распространение такой информации в прошлом теперь грозит наказание», — поделилась своим мнением Горячева.
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По словам депутата, ее партия «Новые люди» уже вносила законопроект, предлагающий установить сроки давности для дел, связанных с публикациями в интернете, но его отклонили. Она добавила, что законопроект снова будет внесен на рассмотрение после доработки и устранения замечаний.

Ранее «Наш город» писал, что в Голышмановском округе избрали нового главу. На пост претендовали два человека.

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