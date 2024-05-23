«Настоящий абсурд»: депутат из Тюмени выступила против сроков за старые посты

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
На прошлой неделе Конституционный суд разрешил наказывать за публикацию материалов до их запрета. Депутат Госдумы из Тюмени Ксения Горячева выступила против этой меры.
«Реальные административные и уголовные дела за лайки и репосты — это настоящий абсурд. Большие и популярные медиа регулярно признают нежелательными организациями и иноагентами. А за распространение такой информации в прошлом теперь грозит наказание», — поделилась своим мнением Горячева.
По словам депутата, ее партия «Новые люди» уже вносила законопроект, предлагающий установить сроки давности для дел, связанных с публикациями в интернете, но его отклонили. Она добавила, что законопроект снова будет внесен на рассмотрение после доработки и устранения замечаний.
Ранее «Наш город» писал, что в Голышмановском округе избрали нового главу. На пост претендовали два человека.