«Настоящий абсурд»: депутат из Тюмени выступила против сроков за старые посты

По словам депутата, ее партия «Новые люди» уже вносила законопроект, предлагающий установить сроки давности для дел, связанных с публикациями в интернете, но его отклонили. Она добавила, что законопроект снова будет внесен на рассмотрение после доработки и устранения замечаний.