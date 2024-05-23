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Исследователи выяснили, как выглядели деревья 350 миллионов лет назад

Исследователи выяснили, как выглядели деревья 350 миллионов лет назад

23 мая 2024, 17:46
Фото: Изображение Midjourney
Команда ученых из Канады обнаружила окаменелость дерева, чей возраст превышает 350 миллионов лет. В ходе изучения находки удалось понять, что это доисторическое растение имело странную форму, которую можно сравнить с перевернутым туалетным ершиком.

Как пишет newkhakasiya.online, исследователи пришли к выводу, что то время было экспериментальным для эволюции больших лесных растений.

По мнению биолога из Университета Северной Каролины Патрисии Генсел, представленный образец принадлежит к новому виду растений.

Как отмечает издание, данному виду, обнаруженному в канадском глобальном геопарке ЮНЕСКО «Стоунхаммер», присвоили название Sanfordiacaulis densifolia. Много миллионов лет назад территория этого парка, ныне покрытая лесами, имела совершенно иную экосистему с множеством тропических водно-болотных угодий. В результате нередких землетрясений и оползней растительность часто оказывалась погребена под осадочными породами.

На основании датировки спор ученые определили возраст растения и создали цифровое изображение его размеров и строения. Оказалось, что ствол дерева, похожего на современный папоротник, имел диаметр 15 см, а высота его составляла более 3 метров. Вокруг его верхушки было более 250 длинных листьев со сложной структурой. Ученые предположили, что такое расположение обеспечивало растению максимальное поглощение солнечного света в зоне полога леса.

#Общество#Наука#Деревья#Природа
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