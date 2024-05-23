Исследователи выяснили, как выглядели деревья 350 миллионов лет назад

На основании датировки спор ученые определили возраст растения и создали цифровое изображение его размеров и строения. Оказалось, что ствол дерева, похожего на современный папоротник, имел диаметр 15 см, а высота его составляла более 3 метров. Вокруг его верхушки было более 250 длинных листьев со сложной структурой. Ученые предположили, что такое расположение обеспечивало растению максимальное поглощение солнечного света в зоне полога леса.