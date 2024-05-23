Исследователи выяснили, как выглядели деревья 350 миллионов лет назад

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Как пишет newkhakasiya.online, исследователи пришли к выводу, что то время было экспериментальным для эволюции больших лесных растений.
По мнению биолога из Университета Северной Каролины Патрисии Генсел, представленный образец принадлежит к новому виду растений.
Как отмечает издание, данному виду, обнаруженному в канадском глобальном геопарке ЮНЕСКО «Стоунхаммер», присвоили название Sanfordiacaulis densifolia. Много миллионов лет назад территория этого парка, ныне покрытая лесами, имела совершенно иную экосистему с множеством тропических водно-болотных угодий. В результате нередких землетрясений и оползней растительность часто оказывалась погребена под осадочными породами.
На основании датировки спор ученые определили возраст растения и создали цифровое изображение его размеров и строения. Оказалось, что ствол дерева, похожего на современный папоротник, имел диаметр 15 см, а высота его составляла более 3 метров. Вокруг его верхушки было более 250 длинных листьев со сложной структурой. Ученые предположили, что такое расположение обеспечивало растению максимальное поглощение солнечного света в зоне полога леса.