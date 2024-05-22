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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Эксперты рассказали, как в Турции разводят российских туристов

«Сели на уши и содрали деньги»: как в Турции разводят тюменских туристов?

22 мая 2024, 09:06
Фото: 1MI

Эксперты рассказали, как в Турции разводят российских туристов

Турция — гостеприимная страна. Однако славится она не только красивыми пейзажами и вкусной едой, но и ловкими мошенниками.
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Туризм

Любой турист может стать жертвой турецкого мошенника. Как в Турции обманывают россиян — рассказывает newia.ru.

Душевная чистка обуви

Многие туристы, которые впервые побывали в Турции, попались на уловки чистильщиков обуви.

«Мимо вас проходит парнишка с коробкой для чистки обуви и из нее выпадает щетка. Вы поднимаете и возвращаете ее растеряхе. А он в благодарность предлагает почистить вам обувь, вы отказываетесь, а он настаивает. Вы сдаетесь. И вот, ваша обувь блестит, а с вас просят денег», — рассказала одна из туристок.
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В Турции свой курс доллара

Закаленные Турцией туристы рекомендуют всегда расплачиваться на базарах турецкими лирами. Дело в том, что при оплате долларами и евро цены могут моментально меняться. Многие торговцы считают обмен денег по завышенному курсу.

Такси без счетчика

Еще одна распространенная в Турции уловка — уличное такси без счетчика. Выбрав такое такси, придется переплатить в десятки раз больше.

«Подъезжая, передал с заднего сиденья купюру в 100 лир. В этот момент он просто отвлёк внимание и подменил купюру на 20 лир. Разумеется, изобразил красиво удивление, недоумение и так далее. Сейчас я, конечно, жалею, что не устроил скандал, но в тот момент подумал про него нехорошими словами и заменил купюру. Поэтому расплачиваться рекомендую так: развернутую купюру подаете таксисту и вслух называете её номинал, показывая, что контролируете ситуацию», — рекомендует турист.
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Махинации с чеками

Многие туристы сталкивались с тем, что при оплате ужина в ресторане замечали в чеках блюда, которых не было в заказе. Если указать администратору на ошибку — он извинится и пересчитает, но людям без знания английского или арабского языка будет в Турции трудно.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцев зовут на подработку на юг России. Там им предлагают работать поварами, горничными, спасателями и экскурсоводами.

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