Тюменцам рассказали, как справиться со стрессом в период ЕГЭ и ОГЭ

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Как бороться со стрессом во время сдачи экзаменов — рассказали «Новые известия».
Накануне экзаменов родители беспокоятся об эмоциональном состоянии своих детей. Некоторые из них советуют бороться со стрессом своеобразными методами — кофеином, энергетиками и седативными препаратами.
Однако медики утверждают, что все эти «испытанные на себе» способы могут нанести больше вреда, чем пользы, поэтому перед тем, как выбрать свое «лекарство от стресса», нужно проконсультироваться со специалистом.
По словам клинического психолога медтехкомпании «Доктор Рядом» Олеси Толстухиной, стресс — это мобилизация организма в ответ на опасность. Автоматический гормональный выброс приводит к таким состояниям, как различные боли, изменение пульса и одышка.
Если стресс не уходит продолжительное время, то накапливается истощение нервной системы. В таких условиях многие люди не могут показывать высокий интеллектуальный результат.
Экзамен — это высокий стресс. Чтобы его снизить, нужно переоценить значимость триггера опасности.
Чтобы не навредить своему психическому здоровью в период ЕГЭ и ГИА, нужно пересмотреть свои жизненные установки, которые провоцируют нервозность.
«Да, выпускной экзамен важен здесь и сейчас, но относительно всей жизни — будет ещё много возможностей себя проявить. Да, желаемый результат можно получить не сразу, а со второй, третьей, или даже пятой попытки. Да, существует достаточно большой выбор траекторий, чтобы продолжить образование, и занять ожидаемое место в жизни», — поясняет Олеся Толстухина.
Она добавила, что взрослым нужно обсуждать все эти аспекты с подростками.
«Иногда бывают такие случаи, когда подросток изо всех сил добился высоких результатов для поступления в желаемый вуз, но далее уже не смог продолжить обучение даже на среднем уровне, потому что многие системы организма стали системно сбоить. В вопросе перегрузок важно адекватно сопоставлять претензии семьи старшеклассника и психологический ресурс конкретно этой личности», — предупреждает специалист.
Участковый педиатр Елена Васильева подчеркнула, что некоторые виды «допинга», которые школьники используют во время экзаменов, зачастую могут навредить. Например, кофе и энергетики создают повышенную нагрузку на неокрепший организм, а разные седативные препараты без назначения врача могут спровоцировать сонливость и заторможенность.
По ее словам, активные родительские попытки повлиять на экзаменационные оценки ребенка могут иметь негативный результат.
«Во время экзаменов не стоит впадать в крайности. Родителям лучше всего постараться, во-первых, успокоиться самим, а, во-вторых, обеспечить ребенку удобный график подготовки, полноценное сбалансированное питание и отдых. Перед испытаниями подростку нужно обязательно дать выспаться, не менее 8 часов. Необходимо помнить, что здоровье ребенка важнее любого экзамена», — подытожила педиатр.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские школьники стали активнее пользоваться услугами репетиторов. Чаще всего они ищут репетиторов для подготовки к сдаче обязательных экзаменов.