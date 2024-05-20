Астрономы пролили свет на то, каким образом образуются гигантские черные дыры

В ходе исследования было обнаружено множество пар-кандидатов, расположенных намного ближе, чем от планеты Земля до центра нашей галактики. Вместе с тем есть мнение, что это могли быть не пары черных дыр, а одиночные, но с «раздвоенным» излучением. Трехмерные модели также наглядно демонстрировали, что одну из таких парных черных дыр должно было «выбросить» далеко за пределы галактики. Об этом пишет newkhakasiya.online.