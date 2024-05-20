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Астрономы пролили свет на то, каким образом образуются гигантские черные дыры

Астрономы пролили свет на то, каким образом образуются гигантские черные дыры

20 мая 2024, 16:21
Фото: Изображение Midjourney
За последние годы ученые существенно продвинулись в исследовании гигантских черных дыр. В частности, благодаря телескопу «Джеймс Уэбб» они смогли доказать, что некоторые эти объекты могли образоваться в результате слияния более малых черных дыр.

В ходе исследования было обнаружено множество пар-кандидатов, расположенных намного ближе, чем от планеты Земля до центра нашей галактики. Вместе с тем есть мнение, что это могли быть не пары черных дыр, а одиночные, но с «раздвоенным» излучением. Трехмерные модели также наглядно демонстрировали, что одну из таких парных черных дыр должно было «выбросить» далеко за пределы галактики. Об этом пишет newkhakasiya.online.

Рассматривая события, которые происходили в галактике ZX7 через 740 млн лет после Большого взрыва, ученые выяснили, что ядром этой системы является черная дыра, которая в 50 млн раз больше Солнца. При этом ее излучение было немного «сдвинуто», что натолкнуло ученых на мысль, что это и есть истинное ядро, а яркий свет оставили образованные здесь звезды.

Но при внимательном изучении объектов ученые убедились, что оба объекта — черные дыры. Более того, на расстоянии 2,5, 3,9 и 4,1 килопарсека были обнаружены еще три таких же объекта.

Ученые полагают, что гравитационно-волновые телескопы, такие как LISA, которые появятся в следующем десятилетии, смогут дать еще больше информации о древних событиях.

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