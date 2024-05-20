Астрономы пролили свет на то, каким образом образуются гигантские черные дыры

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В ходе исследования было обнаружено множество пар-кандидатов, расположенных намного ближе, чем от планеты Земля до центра нашей галактики. Вместе с тем есть мнение, что это могли быть не пары черных дыр, а одиночные, но с «раздвоенным» излучением. Трехмерные модели также наглядно демонстрировали, что одну из таких парных черных дыр должно было «выбросить» далеко за пределы галактики. Об этом пишет newkhakasiya.online.
Рассматривая события, которые происходили в галактике ZX7 через 740 млн лет после Большого взрыва, ученые выяснили, что ядром этой системы является черная дыра, которая в 50 млн раз больше Солнца. При этом ее излучение было немного «сдвинуто», что натолкнуло ученых на мысль, что это и есть истинное ядро, а яркий свет оставили образованные здесь звезды.
Но при внимательном изучении объектов ученые убедились, что оба объекта — черные дыры. Более того, на расстоянии 2,5, 3,9 и 4,1 килопарсека были обнаружены еще три таких же объекта.
Ученые полагают, что гравитационно-волновые телескопы, такие как LISA, которые появятся в следующем десятилетии, смогут дать еще больше информации о древних событиях.