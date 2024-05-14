Вылет самолета из Тюмени в Анталью задержался на 10 часов

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Пассажиры рейса ZF 3359 столкнулись с 10-часовой задержкой вылета из Тюмени в турецкую Анталью. В онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино указано, что самолет авиакомпании Azur Air должен был вылететь сегодня, 14 мая, в 04:05, однако вылет был перенесен на 14:00.
В пресс-службе аэропорта пояснили, что задержка вызвана поломкой основного самолета, запасного борта на этот случай не оказалось.
Ранее «Наш город» сообщал, что цены на авиабилеты с вылетом из Тюмени в преддверии лета могут вырасти на 10-15%. Сильнее всего подорожают билеты на самые популярные направления.