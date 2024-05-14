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В Тюмени на 10 часов задержался вылет самолета в Анталью

Вылет самолета из Тюмени в Анталью задержался на 10 часов

14 мая 2024, 07:16
Фото: 1MI

В Тюмени на 10 часов задержался вылет самолета в Анталью

С задержкой столкнулись пассажиры самолета, принадлежащего авиакомпании Azur Air. Вылет был запланирован на 04:04 14 мая.

Пассажиры рейса ZF 3359 столкнулись с 10-часовой задержкой вылета из Тюмени в турецкую Анталью. В онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино указано, что самолет авиакомпании Azur Air должен был вылететь сегодня, 14 мая, в 04:05, однако вылет был перенесен на 14:00.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что задержка вызвана поломкой основного самолета, запасного борта на этот случай не оказалось.

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Ранее «Наш город» сообщал, что цены на авиабилеты с вылетом из Тюмени в преддверии лета могут вырасти на 10-15%. Сильнее всего подорожают билеты на самые популярные направления.

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