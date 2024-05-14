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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Цветы из рассола и шампанского продают в Тюмени

Букет на опохмел: в Тюмени продают цветы из рассола и шампанского

14 мая 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney

Цветы из рассола и шампанского продают в Тюмени

Съедобные букеты создаются из мясных закусок и мармеладных цветов. По словам автора идеи, такие букеты тюменцы скупают не только в праздничные дни.

В Тюмени начали продаваться необычные букеты, которые состоят из колбасных и мармеладных цветов. Об этом автор идеи Ирина Осипова рассказала Ura.ru.

«Мы запустили серию съедобных букетов „Пьяные цветы“. Делаем обычный букет из мясных полуфабрикатов, а к нему идут цветы из шампанского, вермута или вина. У нас есть предложение для похмелья — цветы из огуречного рассола или маринованных помидоров. Спрос большой, покупают даже вне праздников», — поделилась Осипова.
Фото: Ирина Осипова / ВКонтакте

На своей странице ВКонтакте мастер также рассказала, что в состав букета могут входить маринованные помидоры, сыр и сушеная рыба.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменском обувном магазине запустили странную акцию. Одной из жительниц города в подарок к покупке выдали мешок картошки.

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