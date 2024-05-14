Букет на опохмел: в Тюмени продают цветы из рассола и шампанского

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В Тюмени начали продаваться необычные букеты, которые состоят из колбасных и мармеладных цветов. Об этом автор идеи Ирина Осипова рассказала Ura.ru.
«Мы запустили серию съедобных букетов „Пьяные цветы“. Делаем обычный букет из мясных полуфабрикатов, а к нему идут цветы из шампанского, вермута или вина. У нас есть предложение для похмелья — цветы из огуречного рассола или маринованных помидоров. Спрос большой, покупают даже вне праздников», — поделилась Осипова.
На своей странице ВКонтакте мастер также рассказала, что в состав букета могут входить маринованные помидоры, сыр и сушеная рыба.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменском обувном магазине запустили странную акцию. Одной из жительниц города в подарок к покупке выдали мешок картошки.