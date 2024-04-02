Купи ботинки — картошка в подарок. В Тюменских соцсетях обсуждают странную акцию

В магазин тюменка пришла за обувью, после примерки и покупки нужной пары на кассе ей вручили презент в виде пакета с молодой картошкой. Как рассказали растерянной девушке сотрудники — это политика владельца магазина. В прошлом году к картошке прилагалась бутылка подсолнечного масла.