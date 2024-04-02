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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Жительнице тюмени вручили интересный презент при покупке обуви

Купи ботинки — картошка в подарок. В Тюменских соцсетях обсуждают странную акцию

2 апреля 2024, 10:12
Фото: 1MI

Жительнице тюмени вручили интересный презент при покупке обуви

По словам покупательницы, интересный подарок девушке выдали за приобретенную пару обуви. И это у магазина — стандартная практика.

В одном из Тюменских обувных магазинов за покупку клиентке подарили 2 килограмма картошки. Об этом сообщает телеграм-канал «Темы Тюмени». По словам покупательницы — это самый креативный рекламный ход в ее жизни.

В магазин тюменка пришла за обувью, после примерки и покупки нужной пары на кассе ей вручили презент в виде пакета с молодой картошкой. Как рассказали растерянной девушке сотрудники — это политика владельца магазина. В прошлом году к картошке прилагалась бутылка подсолнечного масла.

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