Купи ботинки — картошка в подарок. В Тюменских соцсетях обсуждают странную акцию

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В одном из Тюменских обувных магазинов за покупку клиентке подарили 2 килограмма картошки. Об этом сообщает телеграм-канал «Темы Тюмени». По словам покупательницы — это самый креативный рекламный ход в ее жизни.
В магазин тюменка пришла за обувью, после примерки и покупки нужной пары на кассе ей вручили презент в виде пакета с молодой картошкой. Как рассказали растерянной девушке сотрудники — это политика владельца магазина. В прошлом году к картошке прилагалась бутылка подсолнечного масла.