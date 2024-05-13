На Тюмень наступают холода, но отслуживших в армии все равно опять призывают

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
В реках Тюменской области постепенно убывает вода. При этом, ограничения на трассе Тюмень-Омск еще не сняты, несмотря на то, что опасность миновала.
Власти Ишима решили выкупить дома жителей, чтобы построить на их месте дамбу, которая будет защищать город от большой воды в последующие годы. Об этом заявил глава города Федор Шишкин.
В это же время жители Ишимского района негодуют: к ним так и не пришла комиссия по оценке ущерба после потопов. Они ждут компенсации и намерены обращаться к президенту.
Кусок могильной плиты обнаружили тюменские археологи в ходе проведения раскопок по улице Тургенева. По словам помощника археолога Надежды Емельяновой, с начала проведения работ также обнаружены монеты, старинные столовые приборы и петли для ворот.
Археологические работы в центре Тюмени проводятся в рамках реконструкции улицы Ленина.
«Наш город» собрал коллегию экспертов и составил рейтинг самых авторитетных людей региона. Оценивалась влиятельность около 300 людей в Тюменской области, которые благодаря должности, удачным знакомствам или общественной позиции имеют особые полномочия.
В этом году Топ-100 влиятельных людей Тюменской области возглавил Владимир Якушев — полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе. На втором месте оказался губернатор Тюменской области Александр Моор. Тройку лидеров замкнул глава УФСБ по Тюменской области Александр Овчинников.
В рейтинг также вошли политики, главы ведомств, бизнесмены и депутаты.
Жители Тюменской области, находящиеся в запасе, направлены на военные сборы.
Военных отправят в Центральный военный округ. Их ждет подготовка и переподготовка по тем специальностям, которые они получили во время службы в армии.
Сборы продлятся от двух недель до полутора месяцев. Все будет зависеть от плана подготовки или переподготовки. Мероприятия проводятся по Указу президента Владимира Путина. Отдельно уточняется, что это не новая волна мобилизации.
В Тюмени сегодня ночью резко похолодает — столбики термометров опустятся до +1…+2.
Всю неделю в Тюмени не будет теплее +17 градусов. Завтра, в среду и четверг в областной столице будет солнечно, но холодно.
До конца мая не ожидается по-настоящему весеннего тепла. Столбики термометра едва достигнут +21 градуса.