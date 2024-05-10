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Posted 10 мая, 13:07

Published 10 мая, 13:07

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Тюменские «Точки роста» помогают развивать способности у детей из сельской местности

Тюменские «Точки роста» помогают развивать способности у детей из сельской местности

10 мая 2024, 13:07
Фото: 1Mi
В Тюменской области большое внимание уделяется поддержке и развитию способностей у одаренных детей, в том числе, проживающих в сельской местности. Большую роль в этом направлении сыграли «Точки роста», сообщает пресс-служба регионального правительства.

К примеру, в Тюменском района на базе «Точек роста» реализованы дополнительные общеобразовательные программы по робототехнике, шахматам, 3D-моделированию, аэро, журналистике и дизайну, проводят конкурсы объемного моделирования 3d ручкой, конкурс медиапроектов «Вконнекте», чемпионат по робо-футболу и фестиваль управляемых дронов, определяя талантливых целеустремленных ребят.

В районе действует более 420 детских общественных объединений, 31 научное общество и кружки научного направления. Школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской работы, участвуют в районных и областных конференциях и конкурсах.

Для поддержки одаренных детей ежегодно проводиться большое количество мероприятий. Наиболее значимыми являются конкурс детских инициатив «От идеи к действию», «Ёлка Главы», «Слет медиацентров Тюменского района», Всероссийский форум «Шаг в будущее». Ежегодно в торжественной обстановке чествуют выпускников-медалистов: за последние 5 лет 268 ребят получили медали за особые успехи в учении.

Школьники Тюменского района регулярно становятся победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиаде школьников. В этом году впервые ученица 10 класса Ушаковской школы Ариане Гердт стала победительницей заключительного Всероссийского этапа по немецкому языку.

Целенаправленная работа педагогов помогает ребятам реализовать свой потенциал, показать возможности развития способностей, определиться с выбором профессии. В Региональную базу талантливых детей и молодежи внесено более 900 ребят Тюменского района.

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