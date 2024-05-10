Тюменские «Точки роста» помогают развивать способности у детей из сельской местности

Для поддержки одаренных детей ежегодно проводиться большое количество мероприятий. Наиболее значимыми являются конкурс детских инициатив «От идеи к действию», «Ёлка Главы», «Слет медиацентров Тюменского района», Всероссийский форум «Шаг в будущее». Ежегодно в торжественной обстановке чествуют выпускников-медалистов: за последние 5 лет 268 ребят получили медали за особые успехи в учении.