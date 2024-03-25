Александр Моор: учреждения культуры — востребованные центры притяжения тюменцев

Posted 25 марта, 12:31
Published 25 марта, 12:31
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Губернатор отметил, что в 2023 году тюменцы посетили культурные мероприятия почти 36 миллионов раз — рекордный показатель.
«Ваша работа вносит значительный вклад в развитие культуры, сохранение духовного наследия и традиций нашей страны. Вы формируете единое социокультурное пространство, вдохновляете на творчество, передаете свою любовь к искусству и знания о нем», — сказано в поздравлении.
Напомним, в Тюменской области уже несколько лет реализуется нацпроект «Культура», цель которого сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всему региону. Одной из задач перед правительством области стоит увеличение посещаемости учреждений культуры на 15%, а число обращений к культурным цифровым ресурсам в 5 раз. Также в рамках нацпроекта оказывается поддержка творческим инициативам и модернизируются сельские библиотеки, дома культуры и клубы.