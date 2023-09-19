В Тюменской области составил ТОП-5 самых востребованных профессий в сфере культуры

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Департамент труда и занятости населения Тюменской области составил рейтинг наиболее востребованных профессий в сфере культуры.
Первое место занял хореограф, его средняя зарплата составила 34 тысяч рублей. На втором месте оказался режиссер, зарплата у него аналогичная. Третье место занял руководитель кружка с зарплатой 22 тысячи рублей.
Библиотекарь попал на четвертое место рейтинга, его средняя зарплата составляет 21 тысячу рублей. Замкнул рейтинг культорганизатор: его зарплата также 21 тысяча рублей.