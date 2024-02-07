Тюменские власти поддержат грантами творческие проекты работников культуры

Posted 7 февраля, 13:17
Published 7 февраля, 13:17
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Сельские учреждения культуры и работники культуры подали 121 заявку на участие в конкурсе. В этом году интерес к нему возрос. Для сравнения: в 2022 году было подано 85 заявок, а в 2021 году — 65.
Эксперты оценят конкурсантов по нескольким критериям. Среди них — художественный уровень культурных мероприятий, внедрение новых форм работы, участие в фестивалях, активность в медиа. По итогам конкурса 14 сельских учреждений культуры получат вознаграждение по 516 тысяч рублей, 15 работников — по 50 тысяч. Победителей назовут в конце марта, в День работника культуры.
С 2013 года поддержку по итогам конкурса получили 131 учреждение культуры и 148 сотрудников. Общая сумма грантов составила почти 35 млн рублей. На эти средства приобретены библиотечная мебель, компьютерная техника, модульные конструкции, сценические костюмы, фототехника и другое оборудование.
Например, центр культуры и досуга «Вернисаж» из поселка Винзили Тюменского района, победивший в конкурсе в 2023 году, приобрел компактную и легкую в монтаже мобильную сцену. Теперь она широко используется на уличных и выездных мероприятиях. А Викуловский народный краеведческий музей получил интерактивную сенсорную книгу. Для посетителей стал доступен фотоархив, который насчитывает более 320 исторических снимков.
«Уверен, у каждого нашего земляка, независимо от того, где он живет, в городе или на селе, должны быть равные возможности для реализации творческого потенциала. Поддерживать таланты — одна из наших основных задач. Национальный проект „Культура“ очень помогает в ее решении», — подчеркнул Александр Моор.