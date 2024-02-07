Тюменские власти поддержат грантами творческие проекты работников культуры

Например, центр культуры и досуга «Вернисаж» из поселка Винзили Тюменского района, победивший в конкурсе в 2023 году, приобрел компактную и легкую в монтаже мобильную сцену. Теперь она широко используется на уличных и выездных мероприятиях. А Викуловский народный краеведческий музей получил интерактивную сенсорную книгу. Для посетителей стал доступен фотоархив, который насчитывает более 320 исторических снимков.