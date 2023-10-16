nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

Ишимские семьи познакомятся с ковроткачеством.

В Ишиме состоялось открытие семейной творческой мастерской

16 октября 2023, 03:22
Фото: Midjourney
Ишимские семьи познакомятся с ковроткачеством.
Мастер-классы не только познакомят ишимские семьи с процессом ковроткачества, но и поспособствуют их сближению.

В Ишиме открылась творческая мастерская «Мы вместе». Занятия, проводимые в ней, объединят старшие и младшие поколения местных семей. Родители и их дети смогут лучше узнать друг друга, вместе знакомясь с традиционными ремеслами и изучая историю.

«Идея по знакомству с ковроткачеством возникла, когда мы, команда проекта, сами познакомились с этим ближе. Ведь у нас в Ишиме до сих пор действует цех по производству знаменитых ишимских ковров, куда мы сходили на экскурсию», — рассказала «Тюменской линии» директор городского Центра дополнительного образования детей Наталья Башкирева.

По мнению Башкиревой, совместное творчество, мастер-классы и экскурсии помогут участникам сблизиться.

Читайте также:
Выставка «Тюменская марка» готовится к открытию нового сезонаВ Тюмени в 2024 году появится летний открытый бассейнВладелица секонд-хэнда из Тюмени рассказала об идее открытия магазина
#Общество#Тюменская область#Открытие#Ишимский район#Семья#Мастер-класс#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Тюменцам рассказали, как получить идеальные осенние снимки
13 октября, 11:01
Разделились на два лагеря: тюменцы поспорили о запрете цирков с животными
13 октября, 06:40
«Не для слабонервных»: тест на знание селебрити из Тюменской области
13 октября, 10:13
«Осторожно, ребенок»: почему в Тюменской области растет число ДТП с детьми
13 октября, 09:23
«Сильно ударит в голову»: в Тюмени ожидаются мощные магнитные бури
13 октября, 07:37
«Был сложный бой»: про подвиг погибшего на СВО тюменского казака рассказала его жена
13 октября, 14:48