В Ишиме состоялось открытие семейной творческой мастерской

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В Ишиме открылась творческая мастерская «Мы вместе». Занятия, проводимые в ней, объединят старшие и младшие поколения местных семей. Родители и их дети смогут лучше узнать друг друга, вместе знакомясь с традиционными ремеслами и изучая историю.
«Идея по знакомству с ковроткачеством возникла, когда мы, команда проекта, сами познакомились с этим ближе. Ведь у нас в Ишиме до сих пор действует цех по производству знаменитых ишимских ковров, куда мы сходили на экскурсию», — рассказала «Тюменской линии» директор городского Центра дополнительного образования детей Наталья Башкирева.
По мнению Башкиревой, совместное творчество, мастер-классы и экскурсии помогут участникам сблизиться.