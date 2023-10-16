В Ишиме состоялось открытие семейной творческой мастерской

В Ишиме открылась творческая мастерская «Мы вместе». Занятия, проводимые в ней, объединят старшие и младшие поколения местных семей. Родители и их дети смогут лучше узнать друг друга, вместе знакомясь с традиционными ремеслами и изучая историю.