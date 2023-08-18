Владелица секонд-хэнда из Тюмени рассказала об идее открытия магазина

Владелица магазина, Ольга Бабинцева, рассказала о том, что магазин открылся в 2020 году. Годом ранее, перед выходом в декрет, она подумала, чем бы хотела заниматься профессионально. Летом 2019 года, случайно узнав о подобных проектах в Москве и Санкт-Петербурге, она поняла, что это отличная идея, которая полностью соответствует ее ценностям. Она захотела, чтобы такой магазин был и в Тюмени, но сама не планировала этим заниматься. Однако эта мысль не покидала ее полгода, и в январе 2020 года она решилась и открыла магазин с подержанными вещами, пишет «КП-Тюмень».