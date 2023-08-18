Владелица секонд-хэнда из Тюмени рассказала об идее открытия магазина

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Однако есть люди, которые уверены, что эти магазины — это возможность одеваться стильно и недорого, найти нужную книгу или приобрести необычные сувениры. Многие известные люди интересуются этими магазинами и считают их настоящим кладовыми. Рассказываем об одном из тюменских магазинов с подержанными вещами, где можно купить или получить бесплатно нужные предметы.
Владелица магазина, Ольга Бабинцева, рассказала о том, что магазин открылся в 2020 году. Годом ранее, перед выходом в декрет, она подумала, чем бы хотела заниматься профессионально. Летом 2019 года, случайно узнав о подобных проектах в Москве и Санкт-Петербурге, она поняла, что это отличная идея, которая полностью соответствует ее ценностям. Она захотела, чтобы такой магазин был и в Тюмени, но сама не планировала этим заниматься. Однако эта мысль не покидала ее полгода, и в январе 2020 года она решилась и открыла магазин с подержанными вещами, пишет «КП-Тюмень».
В магазине продвигают идею повторного использования вещей и осознанного потребления. Это значит, что можно не покупать новое, а использовать уже существующее, тем самым не создавая новых товаров и не тратя ресурсы планеты.
Товары для магазина поступают от жителей Тюмени бесплатно. Затем они классифицируются на три категории: благотворительность, переработка и продажа. Некоторые вещи передаются в разные социальные организации и гуманитарные склады. Пледы, одеяла, подушки и другие предметы отлично подходят для приютов животных.
Цены на товары в магазине устанавливаются по-разному: некоторые из них имеют уже фиксированную цену (например, большая часть книг стоит 50 рублей), а в остальных случаях владелица магазина ориентируется на среднюю рыночную стоимость и устанавливает более низкую цену.