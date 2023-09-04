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В Тюмени в 2024 году появится летний открытый бассейн

В Тюмени в 2024 году появится летний открытый бассейн

4 сентября 2023, 07:25
Фото: Аквапарк "ЛетоЛето"
В Тюмени в следующем году откроют новый летний бассейн. Он расположится на территории термального курорта «ЛетоЛето».

1 сентября тюменский аквапарк закрыли на реконструкцию. Работы продлятся до 21 сентября. В рамках реконструкции на территории «ЛетоЛето» планируют обустроить летний плавательный бассейн. Работать он начнет в следующем году, сообщили «Мегатюмени» в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в ближайшие годы будут открыты новые отели с термальными бассейнами и SPA. Инвестиции в реализацию проекта вложит компания Baden family, занимающаяся развитием термальных курортов в России. На счету компании — шесть терм на Урале. Еще семь, в том числе в столице страны и Санкт-Петербурге, находятся в стадии реализации.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Реконструкция#Аквапарк#Бассейн
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