В Тюмени в 2024 году появится летний открытый бассейн

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
1 сентября тюменский аквапарк закрыли на реконструкцию. Работы продлятся до 21 сентября. В рамках реконструкции на территории «ЛетоЛето» планируют обустроить летний плавательный бассейн. Работать он начнет в следующем году, сообщили «Мегатюмени» в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в ближайшие годы будут открыты новые отели с термальными бассейнами и SPA. Инвестиции в реализацию проекта вложит компания Baden family, занимающаяся развитием термальных курортов в России. На счету компании — шесть терм на Урале. Еще семь, в том числе в столице страны и Санкт-Петербурге, находятся в стадии реализации.