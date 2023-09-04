В Тюмени в 2024 году появится летний открытый бассейн

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в ближайшие годы будут открыты новые отели с термальными бассейнами и SPA. Инвестиции в реализацию проекта вложит компания Baden family, занимающаяся развитием термальных курортов в России. На счету компании — шесть терм на Урале. Еще семь, в том числе в столице страны и Санкт-Петербурге, находятся в стадии реализации.