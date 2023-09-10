Выставка «Тюменская марка» готовится к открытию нового сезона

Posted 10 сентября, 11:51
Published 10 сентября, 11:51
Modified Сегодня, 01:26
Updated Сегодня, 01:26
Участниками выставки могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане, зарегистрированные на территории Тюмени.
Первое мероприятие пройдет в Выставочном зале на ул. Севастопольской с 20 по 21 октября. Всего к участию в выставке будут допущены 70 представителей бизнеса, отобранных оргкомитетом. Участников ждет насыщенная деловая программа, нетворкинг-сессия и эксклюзивный мастер-класс от Максима Поташева.
«Тюменская марка сегодня — это большой бренд, предприниматели ежегодно с большим интересом участвуют в проекте. В этом году — обновленный формат, все 70 участников, которые пройдут отбор и выйдут на площадку Выставочного зала, будут являться победителями. Только лучшие предприниматели смогут попасть в ограниченное количество мест, среди большого числа участников. Их имена будут вписаны золотыми буквами в историю тюменского предпринимательства», — пояснила вице-президент Торгово-промышленной палаты ТР Юлия Шакурская.
Организаторы мероприятия: департамент экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области.