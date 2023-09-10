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Posted 10 сентября, 11:51

Published 10 сентября, 11:51

Modified Сегодня, 01:26

Updated Сегодня, 01:26

Выставка «Тюменская марка» готовится к открытию нового сезона

Выставка «Тюменская марка» готовится к открытию нового сезона

10 сентября 2023, 11:51
Фото: 1MI
В областной столице прошла презентация нового сезона выставки «Тюменская марка — 2023». Лучшие товаропроизводители города смогут представить свою продукцию здесь уже в октябре. Приём заявок начнется 11 сентября, сообщили в департаменте АПК Тюменской области.

Участниками выставки могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане, зарегистрированные на территории Тюмени.
Первое мероприятие пройдет в Выставочном зале на ул. Севастопольской с 20 по 21 октября. Всего к участию в выставке будут допущены 70 представителей бизнеса, отобранных оргкомитетом. Участников ждет насыщенная деловая программа, нетворкинг-сессия и эксклюзивный мастер-класс от Максима Поташева.

«Тюменская марка сегодня — это большой бренд, предприниматели ежегодно с большим интересом участвуют в проекте. В этом году — обновленный формат, все 70 участников, которые пройдут отбор и выйдут на площадку Выставочного зала, будут являться победителями. Только лучшие предприниматели смогут попасть в ограниченное количество мест, среди большого числа участников. Их имена будут вписаны золотыми буквами в историю тюменского предпринимательства», — пояснила вице-президент Торгово-промышленной палаты ТР Юлия Шакурская.

Организаторы мероприятия: департамент экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области.

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