Выставка «Тюменская марка» готовится к открытию нового сезона

«Тюменская марка сегодня — это большой бренд, предприниматели ежегодно с большим интересом участвуют в проекте. В этом году — обновленный формат, все 70 участников, которые пройдут отбор и выйдут на площадку Выставочного зала, будут являться победителями. Только лучшие предприниматели смогут попасть в ограниченное количество мест, среди большого числа участников. Их имена будут вписаны золотыми буквами в историю тюменского предпринимательства», — пояснила вице-президент Торгово-промышленной палаты ТР Юлия Шакурская.