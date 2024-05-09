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Posted 9 мая, 04:12

Published 9 мая, 04:12

Modified Сегодня, 01:01

Updated Сегодня, 01:01

В Тюменской области продолжается работа обновлению сельских ДК

В Тюменской области продолжается работа обновлению сельских ДК

9 мая 2024, 04:12
Фото: 1MI
Национальный проект «Культура» помогает сохранить и преобразить учреждения культуры в сельской местности. Так, в Тобольском районе, по федеральной программе будут капитально отремонтированы ДК и клуб, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Фото: ГУС ТО/телеграм

В Тобольском районе строители завершили ремонт кровель Домов культуры в д. Загваздиной и с. Булашово и перешли к внутренним работам.

В Булашовском клубе бригада монтирует новую электропроводку. В д. Загваздиной строители монтируют потолок, готовят к замене инженерные системы.

После ремонта Дома культуры станут вместительнее. В с. Булашово обновлённый зрительный зал вместит 186 зрителей. В д. Загваздиной он будет рассчитан на 139 посадочных мест. Работы на объектах завершатся в текущем году.

В рамках нацпроекта также ремонтируют помещения МАУ ДО «ДХШ им. А. П. Митинского» на ул. 50 лет Октября, д. 39/4 г. Тюмени. Подрядная организация заменит инженерные системы, капитально отремонтирует крыльцо и фасад. Работы планируется завершить в сентябре.

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