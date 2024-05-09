В Тюменской области продолжается работа обновлению сельских ДК

Posted 9 мая, 04:12
Published 9 мая, 04:12
Modified Сегодня, 01:01
Updated Сегодня, 01:01
В Тобольском районе строители завершили ремонт кровель Домов культуры в д. Загваздиной и с. Булашово и перешли к внутренним работам.
В Булашовском клубе бригада монтирует новую электропроводку. В д. Загваздиной строители монтируют потолок, готовят к замене инженерные системы.
После ремонта Дома культуры станут вместительнее. В с. Булашово обновлённый зрительный зал вместит 186 зрителей. В д. Загваздиной он будет рассчитан на 139 посадочных мест. Работы на объектах завершатся в текущем году.
В рамках нацпроекта также ремонтируют помещения МАУ ДО «ДХШ им. А. П. Митинского» на ул. 50 лет Октября, д. 39/4 г. Тюмени. Подрядная организация заменит инженерные системы, капитально отремонтирует крыльцо и фасад. Работы планируется завершить в сентябре.