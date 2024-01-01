В 2024 году стипендии главы Тюмени удостоятся 250 талантливых школьников

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В прошлом году стипендии от мэра получили 200 тюменцев, напоминает «Вслух.ру».
«Сумма поддержки составит одну тысячу рублей в месяц. Общее финансирование в 2024 году увеличено с 2,4 млн рублей до 3 млн рублей», — сообщает издание.
Всего на поддержку одаренных тюменских школьников предусмотрено в бюджете города 37 млн рублей, а в целом на развитие человеческого капитала — свыше 22 млрд рублей.
Ранее стало известно, что в известное шоу для талантливых детей на федеральном канале прошел тюменский подросток.