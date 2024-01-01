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В 2024 году стипендии главы Тюмени удостоятся 250 талантливых школьников

В 2024 году стипендии главы Тюмени удостоятся 250 талантливых школьников

1 января 2024, 06:30
Фото: 1MI
Юные тюменцы, добившиеся успехов и побед в учебе, спорте или творческих проектов, будут поощрены стипендией главы городы. Всего в 2024 году на материальную поддержку могут рассчитывать 250 талантливых ребят.

В прошлом году стипендии от мэра получили 200 тюменцев, напоминает «Вслух.ру».

«Сумма поддержки составит одну тысячу рублей в месяц. Общее финансирование в 2024 году увеличено с 2,4 млн рублей до 3 млн рублей», — сообщает издание.

Всего на поддержку одаренных тюменских школьников предусмотрено в бюджете города 37 млн рублей, а в целом на развитие человеческого капитала — свыше 22 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в известное шоу для талантливых детей на федеральном канале прошел тюменский подросток.

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#Общество#Ирина Швецова#Школьники#Таланты
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