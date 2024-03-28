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Posted 28 марта, 12:33

Published 28 марта, 12:33

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

Тюменские школьники разрабатывают прототипы для конкурса «Профессионалы»

Тюменские школьники разрабатывают прототипы для конкурса «Профессионалы»

28 марта 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
С 27 марта в Тюменской области проходит региональный этап Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы». Центр робототехники и АСУ ТО стал площадкой для компетенции «Изготовление прототипов. Аддитивные технологии». На выполнение задания у ребят из Тюмени и Тобольска всего три дня.

Для Центра робототехники и АСУ уже стало традицией принимать у себя региональный этап «Профессионалов». Для этого здесь есть все необходимые ресурсы и программно-техническая база. Участники разрабатывают прототипы в специальных чертежных программах и изготавливают их детали, используя технологии лазерной резки, фрезерования, 3D-печати, изготовления силиконовых форм и литья жидких полимеров.

«Инженеры Центра разработали конкурсное задание для участников, которые направлены на развитие у юных изобретателей навыков, необходимых для производственных процессов: умение „читать“ чертеж, изготавливать детали в строгом соответствие с ГОСТом, разрабатывать изделия в соответствие с технической документацией», — пояснили в депцифры ТО.

Имена победителей регионального этапа конкурса станут известны 31 марта.

Отметим, среди тюменских юных робототехников немало талантливых ребят, изобретения, которых получили признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях.

Развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Тюменские школьники могут бесплатно пройти курсы по программированию и робототехнике
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