Тюменские школьники разрабатывают прототипы для конкурса «Профессионалы»

Posted 28 марта, 12:33
Published 28 марта, 12:33
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Для Центра робототехники и АСУ уже стало традицией принимать у себя региональный этап «Профессионалов». Для этого здесь есть все необходимые ресурсы и программно-техническая база. Участники разрабатывают прототипы в специальных чертежных программах и изготавливают их детали, используя технологии лазерной резки, фрезерования, 3D-печати, изготовления силиконовых форм и литья жидких полимеров.
«Инженеры Центра разработали конкурсное задание для участников, которые направлены на развитие у юных изобретателей навыков, необходимых для производственных процессов: умение „читать“ чертеж, изготавливать детали в строгом соответствие с ГОСТом, разрабатывать изделия в соответствие с технической документацией», — пояснили в депцифры ТО.
Имена победителей регионального этапа конкурса станут известны 31 марта.
Отметим, среди тюменских юных робототехников немало талантливых ребят, изобретения, которых получили признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях.
Развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».