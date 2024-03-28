Тюменские школьники разрабатывают прототипы для конкурса «Профессионалы»

Для Центра робототехники и АСУ уже стало традицией принимать у себя региональный этап «Профессионалов». Для этого здесь есть все необходимые ресурсы и программно-техническая база. Участники разрабатывают прототипы в специальных чертежных программах и изготавливают их детали, используя технологии лазерной резки, фрезерования, 3D-печати, изготовления силиконовых форм и литья жидких полимеров.