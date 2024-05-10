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Posted 10 мая, 12:25

Published 10 мая, 12:25

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Тюменские гинекологи успешно лечат сложные патологии с помощью нанотехнологий

Тюменские гинекологи успешно лечат сложные патологии с помощью нанотехнологий

10 мая 2024, 12:25
Фото: 1MI
Благодаря высокоточному оборудованию гинекологи Заводоуковской облбольницы теперь могут лечить сложные патологии у пациенток. Теперь у них есть возможность для таких манипуляций, как малоинвазивные операции по реконструкции тазового дна, с применением сетчатых имплантов, сообщает депздрав региона.
врач акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением ОБ №12, Андрей Бирюковврач акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением ОБ №12, Андрей Бирюков
врач акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением ОБ №12, Андрей Бирюков
Фото: сайт правительства Тюменской области

Такая технология позволяет не только сохранить здоровье пациентки и предотвратить развитие негативных последствий, но и существенно улучшает качество жизни женщин.

В гинекологическое отделение ОБ № 12, с диагнозом опущение органов малого таза, поступила 60-летняя женщина.

«После осмотра и консультирования были назначены все необходимые скрининги. В итоге было принято решение об оперативном вмешательстве. Была проведена операция по реконструкции тазового дна пациентки, устранение полного выпадения органов малого таза с осложнениями. Установлен сетчатый имплант, который теперь выполняет функцию поддержки органов. Данная методика является самым эффективным способом устранения таких состояний. Пациентку выписали на амбулаторное наблюдение и через 2 недели повторно осмотрели для контроля ее состояния, динамика положительная», — рассказал врач акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением ОБ № 12, Андрей Бирюков.

За март и апрель 2024 года в ОБ № 12 проведено более 70 гинекологических операций высокого уровня сложности, лапароскопическим и гистероскопическим доступом. Такие методики являются «последним словом» в оперативной гинекологии.

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