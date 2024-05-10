Тюменские гинекологи успешно лечат сложные патологии с помощью нанотехнологий

«После осмотра и консультирования были назначены все необходимые скрининги. В итоге было принято решение об оперативном вмешательстве. Была проведена операция по реконструкции тазового дна пациентки, устранение полного выпадения органов малого таза с осложнениями. Установлен сетчатый имплант, который теперь выполняет функцию поддержки органов. Данная методика является самым эффективным способом устранения таких состояний. Пациентку выписали на амбулаторное наблюдение и через 2 недели повторно осмотрели для контроля ее состояния, динамика положительная», — рассказал врач акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением ОБ № 12, Андрей Бирюков.