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Posted 14 мая 12:47

Published 14 мая 12:47

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

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В Тюменской райбольниц врачи успешно удалили аппендицит беременной женщине

14 мая 2023, 12:47
Фото: 1MI
Врачи областной больницы №15 в селе Нижняя Тавда выполнили операцию по удалению аппендицита, сохранив местной жительнице 13-недельную беременность. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения региона.

Женщина поступила в больницу с жалобами на боль в животе. Осмотр, ультразвуковое исследование, лабораторно-диагностические тесты позволили диагностировать острый аппендицит.

С целью уточнения диагноза принято решение о проведении диагностической лапароскопии. Бригада врачей, в составе заведующего хирургическим отделением Вадима Мухина и врача — акушера-гинеколога Татьяны Резниковой, врача — анестезиолога-реаниматолога Флеры Фатыховой, приступила к хирургическому вмешательству.

«Во время диагностики мы увидели измененный аппендикс, поэтому было принято решение провести лапароскопическую операцию через проколы на животе, — рассказывает завотделением. — Операция длилась 40 минут, наличие беременности доставило некоторые неудобства, но все прошло стандартно».

В практике доктора Мухина был случай, когда на операционный стол попала женщина с 29 неделями беременности. Тогда не было возможностей проводить лапароскопические операции, поэтому делали полостную операцию.

В настоящее время это возможно и сегодняшней пациентке операцию делали через небольшие проколы.

Сейчас женщина переведена из реанимационного отделения в хирургическое. После операции наблюдение за беременной проводится совместно — хирургом и акушером-гинекологом. Здоровью будущей мамы и ее ребенка ничего не угрожает.

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