В Тюменской райбольниц врачи успешно удалили аппендицит беременной женщине

Posted 14 мая 12:47
Published 14 мая 12:47
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Женщина поступила в больницу с жалобами на боль в животе. Осмотр, ультразвуковое исследование, лабораторно-диагностические тесты позволили диагностировать острый аппендицит.
С целью уточнения диагноза принято решение о проведении диагностической лапароскопии. Бригада врачей, в составе заведующего хирургическим отделением Вадима Мухина и врача — акушера-гинеколога Татьяны Резниковой, врача — анестезиолога-реаниматолога Флеры Фатыховой, приступила к хирургическому вмешательству.
«Во время диагностики мы увидели измененный аппендикс, поэтому было принято решение провести лапароскопическую операцию через проколы на животе, — рассказывает завотделением. — Операция длилась 40 минут, наличие беременности доставило некоторые неудобства, но все прошло стандартно».
В практике доктора Мухина был случай, когда на операционный стол попала женщина с 29 неделями беременности. Тогда не было возможностей проводить лапароскопические операции, поэтому делали полостную операцию.
В настоящее время это возможно и сегодняшней пациентке операцию делали через небольшие проколы.
Сейчас женщина переведена из реанимационного отделения в хирургическое. После операции наблюдение за беременной проводится совместно — хирургом и акушером-гинекологом. Здоровью будущей мамы и ее ребенка ничего не угрожает.