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Posted 10 мая, 12:23

Published 10 мая, 12:23

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Тюменские врачи спасли жизнь младенцу с менингитом

Тюменские врачи спасли жизнь младенцу с менингитом

10 мая 2024, 12:23
Фото: 1MI
Более месяца провела новорожденная девочка в Областной инфекционной клинической больнице. Малышку в срочном порядке доставили в Тюмень санавиацией из другого города, после того, как у нее заподозрили менингококковую инфекцию, сообщает депздрав региона.

По словам мамы, у ребенка резко повысилась температура, девочка стала вялой, беспокойной, после кормления ее рвало, а на теле проявилась мелкая сыпь в виде красный точек. В результате исследований малышке был поставлен диагноз — менингококковая инфекция средней степени тяжести.

«Это заболевание представляет серьезную опасность — оно широко распространено, скоротечно, может вызывать тяжелые осложнения и даже привести к летальному исходу. Особенно опасна инфекция для грудных детей, так как их иммунная система ещё не полностью сформирована», — поясняют медики.

Лечение начали оперативно, но появились осложнения. После осмотра консилиумом врачей, была определена дальнейшая тактика лечения. Более месяца медики восстанавливали здоровье малышки. В итоге маленькая пациентка выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение в поликлинике по месту жительства.

Мамам малышей важно знать, что источником инфекции может быть больной человек и носители менингококка. Основной путь передачи менингококка — воздушно-капельный (при разговоре, чиханье, кашле). Способствует заражению тесный контакт между людьми, особенно в закрытом помещении.

«Лечение всегда должно проводиться в экстренном порядке. В случае заболевания ребенка, обращаться за помощью нужно незамедлительно. При своевременно начатой терапии, учитывая возможность проведения этиотропной терапии и чувствительность возбудителя к современным препаратам, наступает положительная динамика», — напоминают врачи.

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