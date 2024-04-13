Пациента с четвертой стадией рака вылечили тюменские медики

Тюменские врачи спасли пациента с четвертой стадией рака

Врачи тюменского медгорода спасли пациента с четвертой стадией рака. Диагноз рак ему был поставлен еще в 2021 году. За эти года он перенес несколько операций и курсов химиотерапии — болезнь отступила.