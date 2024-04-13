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Published Сегодня, 08:22

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Updated Сегодня, 08:24

Тюменские врачи спасли пациента с четвертой стадией рака

Пациента с четвертой стадией рака вылечили тюменские медики

13 апреля 2024, 08:22
Фото: 1MI

Тюменские врачи спасли пациента с четвертой стадией рака

Врачи тюменского медгорода спасли пациента с четвертой стадией рака. Диагноз рак ему был поставлен еще в 2021 году. За эти года он перенес несколько операций и курсов химиотерапии — болезнь отступила.

Однако у тюменца появилась боль в плече и шее, рука перестала «слушаться». Как пояснили специалисты, причиной тому стало вовлечение в опухолевый процесс нервных структур и снижение мышечного тонуса после хирургического вмешательства.

«Мы провели блокаду надлопаточного нерва — это помогло убрать боль в плече. Также высвободили нервные структуры из спаечного процесса — это позволило уменьшить мышечное напряжение. Благодаря этому неврологический дефицит уменьшился», — пояснила заведующая отделением анестезиологии и реанимации Татьяна Куцева.

Спустя сутки после операции пациент не испытывал болевых ощущений, а подвижность руки частично восстановилась.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли 10-месячного тюменца, проглотившего батарейку. Маленькому пациенту провели успешно операцию и извлекли инородное тело.

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