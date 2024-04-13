Пациента с четвертой стадией рака вылечили тюменские медики

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Однако у тюменца появилась боль в плече и шее, рука перестала «слушаться». Как пояснили специалисты, причиной тому стало вовлечение в опухолевый процесс нервных структур и снижение мышечного тонуса после хирургического вмешательства.
«Мы провели блокаду надлопаточного нерва — это помогло убрать боль в плече. Также высвободили нервные структуры из спаечного процесса — это позволило уменьшить мышечное напряжение. Благодаря этому неврологический дефицит уменьшился», — пояснила заведующая отделением анестезиологии и реанимации Татьяна Куцева.
Спустя сутки после операции пациент не испытывал болевых ощущений, а подвижность руки частично восстановилась.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли 10-месячного тюменца, проглотившего батарейку. Маленькому пациенту провели успешно операцию и извлекли инородное тело.