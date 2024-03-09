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Posted 9 марта, 12:43

Published 9 марта, 12:43

Modified Вчера, 23:50

Updated Вчера, 23:50

В Тюменской области с начала года 1400 новорожденных прошли расширенное обследование

В Тюменской области с начала года 1400 новорожденных прошли расширенное обследование

9 марта 2024, 12:43
Фото: 1MI
Около 1400 новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг в Тюменской области с начала 2024 года. Обследование проводится в первые дни жизни малыша с целью выявления генетических заболеваний на ранней стадии, сообщает пресс-служба депздрава региона.

Раньше детей проверяли всего на 5 заболеваний, с прошлого года перечень был расширен до 36.

Одна из патологий, которая встречается у новорожденных — фенилкетонурия. Проявляется она обычно на четвертом месяце жизни и сопровождается которая такими симптомами, как вялость, судороги, экзема, мышечная гипертензия. Своевременная диагностика позволяет вовремя выявить болезнь у малыша и оперативно приступить к его лечению.

По итогам скрининга новорожденного пациента вместе с мамой направляют на медико-генетическую консультацию.

При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения дальнейших действий. Благодаря скринингу дети из группы риска вовремя начинают лечение и наблюдение у узкопрофильных специалистов.

В 2023 году такое обследование в регионе прошли 17 794 ребенка.

Напомним, в особом приоритете властей Тюменской области также здоровье беременных женщин. Жительницы региона в положении получают родовой сертификат. В него входят медпомощь во время беременности и родов, получение психологической и правовой помощи, наблюдение ребенка в течение года в поликлинике. Документ открывается при первом посещении женской консультации по месту жительства или в роддоме. Также сертификат можно открыть в детской поликлинике, куда планируется прикрепить малыша. В каком медучреждении будет наблюдаться будущая мама по электронному родовому сертификату, женщина выбирает сама.

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