В Тюменской области с начала года 1400 новорожденных прошли расширенное обследование

Posted 9 марта, 12:43
Published 9 марта, 12:43
Modified Вчера, 23:50
Updated Вчера, 23:50
Раньше детей проверяли всего на 5 заболеваний, с прошлого года перечень был расширен до 36.
Одна из патологий, которая встречается у новорожденных — фенилкетонурия. Проявляется она обычно на четвертом месяце жизни и сопровождается которая такими симптомами, как вялость, судороги, экзема, мышечная гипертензия. Своевременная диагностика позволяет вовремя выявить болезнь у малыша и оперативно приступить к его лечению.
По итогам скрининга новорожденного пациента вместе с мамой направляют на медико-генетическую консультацию.
При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения дальнейших действий. Благодаря скринингу дети из группы риска вовремя начинают лечение и наблюдение у узкопрофильных специалистов.
В 2023 году такое обследование в регионе прошли 17 794 ребенка.
Напомним, в особом приоритете властей Тюменской области также здоровье беременных женщин. Жительницы региона в положении получают родовой сертификат. В него входят медпомощь во время беременности и родов, получение психологической и правовой помощи, наблюдение ребенка в течение года в поликлинике. Документ открывается при первом посещении женской консультации по месту жительства или в роддоме. Также сертификат можно открыть в детской поликлинике, куда планируется прикрепить малыша. В каком медучреждении будет наблюдаться будущая мама по электронному родовому сертификату, женщина выбирает сама.