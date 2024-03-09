В Тюменской области с начала года 1400 новорожденных прошли расширенное обследование

Напомним, в особом приоритете властей Тюменской области также здоровье беременных женщин. Жительницы региона в положении получают родовой сертификат. В него входят медпомощь во время беременности и родов, получение психологической и правовой помощи, наблюдение ребенка в течение года в поликлинике. Документ открывается при первом посещении женской консультации по месту жительства или в роддоме. Также сертификат можно открыть в детской поликлинике, куда планируется прикрепить малыша. В каком медучреждении будет наблюдаться будущая мама по электронному родовому сертификату, женщина выбирает сама.