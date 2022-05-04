В Тюмени гинекологи выявляют онкозаболевания на ранних стадиях

Территориально к поликлинике № 8 относится 34 тысячи женщин. За последний месяц кабинет раннего выявления заболеваний посетили более 400 пациенток.
«Акушерка проводит профилактический осмотр пациенток, позволяющий заподозрить наличие патологии, – рассказала Анаит Маркарян, заведующая отделением женской консультации поликлиники № 8. – Затем следует направление к профильному специалисту женской консультации и на диагностические процедуры. Если на этом этапе подозрения подтверждаются или возникает необходимость в дополнительной диагностике, пациентку направляют в Медгород к онкологам».
«В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» для работы в ГП № 8 приобрели оборудование для радиоволнового лечения эрозии шейки матки. Своевременное хирургическое лечение эрозии позволяет избежать возникновения рака.
За последние три месяца специалисты провели порядка 130 процедур радиоволнового лечения этого недуга. Прибор для радиоволнового лечения за счет различных насадок позволяет также произвести забор качественного биоматериала для гистологического исследования с высокой точностью диагностики. А значит, дает возможность вовремя «замечать» рак», - добавили в пресс-службе Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона.