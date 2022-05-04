В Тюмени гинекологи выявляют онкозаболевания на ранних стадиях

За последние три месяца специалисты провели порядка 130 процедур радиоволнового лечения этого недуга. Прибор для радиоволнового лечения за счет различных насадок позволяет также произвести забор качественного биоматериала для гистологического исследования с высокой точностью диагностики. А значит, дает возможность вовремя «замечать» рак», - добавили в пресс-службе Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона.