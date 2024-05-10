Новые автомобили получило отделение паллиативной патронажной медпомощи в Тобольске

Posted 10 мая, 14:12
Published 10 мая, 14:12
Modified Сегодня, 01:18
Updated Сегодня, 01:18
Главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко вручил ключи от новых автомобилей для отделения выездной паллиативной патронажной медицинской помощи.
Расширение автопарка также позволит увеличить доступность и охватить большее количество пациентов из отдалённых территорий для осмотра и проведения диспансеризации, а также назначения лечения, госпитализации или коррекции терапии.
К отделению прикреплено более 1000 пациентов с различными заболеваниями из Тобольска, района и близлежащих территорий. Сотрудники больницы также проводят профилактическую работу и оказывают информационную поддержку родственникам пациентов.