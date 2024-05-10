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Posted 10 мая, 14:12

Published 10 мая, 14:12

Modified Сегодня, 01:18

Updated Сегодня, 01:18

Новые автомобили получило отделение паллиативной патронажной медпомощи в Тобольске

Новые автомобили получило отделение паллиативной патронажной медпомощи в Тобольске

10 мая 2024, 14:12
Фото: Изображение Midjourney
Два новых автомобиля получило отделение выездной паллиативной патронажной медицинской помощи ОБ №3 в Тобольске. Транспорт будет использоваться врачами, фельдшерами и медсестрами для выезда к пациентам на дом, сообщает депздрав Тюменской области.
Фото: депздрав ТО/телеграм

Главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко вручил ключи от новых автомобилей для отделения выездной паллиативной патронажной медицинской помощи.

Расширение автопарка также позволит увеличить доступность и охватить большее количество пациентов из отдалённых территорий для осмотра и проведения диспансеризации, а также назначения лечения, госпитализации или коррекции терапии.

К отделению прикреплено более 1000 пациентов с различными заболеваниями из Тобольска, района и близлежащих территорий. Сотрудники больницы также проводят профилактическую работу и оказывают информационную поддержку родственникам пациентов.

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