Новые автомобили получило отделение паллиативной патронажной медпомощи в Тобольске

Два новых автомобиля получило отделение выездной паллиативной патронажной медицинской помощи ОБ №3 в Тобольске. Транспорт будет использоваться врачами, фельдшерами и медсестрами для выезда к пациентам на дом, сообщает депздрав Тюменской области.

Фото: депздрав ТО/телеграм Главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко вручил ключи от новых автомобилей для отделения выездной паллиативной патронажной медицинской помощи. Расширение автопарка также позволит увеличить доступность и охватить большее количество пациентов из отдалённых территорий для осмотра и проведения диспансеризации, а также назначения лечения, госпитализации или коррекции терапии. К отделению прикреплено более 1000 пациентов с различными заболеваниями из Тобольска, района и близлежащих территорий. Сотрудники больницы также проводят профилактическую работу и оказывают информационную поддержку родственникам пациентов.