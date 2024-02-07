В Тюменской области паллиативную помощь оказывают 29 медорганизаций

В прошлом году паллиативная медицинская помощь (ПМП) была оказана более 13,3 тыс. тюменцам, в том числе 566 детям. О том, кто имеет право на такие медуслуги и где их получить, рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

«Право на паллиативную медицинскую помощь имеют пациенты с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями или состояниями при наличии медицинских показаний», — пояснили в профильном ведомстве. Для получения паллиативной медицинской помощи необходимо заключение от врачебной комиссии медицинской организации, в которой наблюдается пациент. На сегодня в Тюменской области на базе 26 медицинских организаций функционируют кабинеты для оказания паллиативной медицинской помощи населению в амбулаторных условиях, в том числе на дому. Оказание ПМП в условиях стационара организовано в регионе на койках паллиативной помощи на базе 19 медицинских организаций. Объем коечного фонда достаточен. Для оказания медпомощи на дому предусмотрено 10 выездных патронажных бригад для взрослого населения и 5 для детей с паллиативным статусом. Также напомним, к оказанию паллиативной медпомощи в Тюменской области привлечены не только врачи и медсестры, но и психологи и соцработники. Благодаря командной работе в регионе в этом направлении удалось добиться высокой эффективности. В один день хирурги-онкологи тюменского Медгорода провели одновременно 11 операций Узнать подробнее Читайте также: Александр Моор: региональное здравоохранение всегда в приоритете Тюмень тестирует новую систему в здравоохранении «Персональные медицинские помощники» В Тюменской области в 2024 году появятся семь новых ФАПов