В Тюменской области паллиативную помощь оказывают 29 медорганизаций

Posted 7 февраля, 14:23
Published 7 февраля, 14:23
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
«Право на паллиативную медицинскую помощь имеют пациенты с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями или состояниями при наличии медицинских показаний», — пояснили в профильном ведомстве.
Для получения паллиативной медицинской помощи необходимо заключение от врачебной комиссии медицинской организации, в которой наблюдается пациент.
На сегодня в Тюменской области на базе 26 медицинских организаций функционируют кабинеты для оказания паллиативной медицинской помощи населению в амбулаторных условиях, в том числе на дому.
Оказание ПМП в условиях стационара организовано в регионе на койках паллиативной помощи на базе 19 медицинских организаций. Объем коечного фонда достаточен.
Для оказания медпомощи на дому предусмотрено 10 выездных патронажных бригад для взрослого населения и 5 для детей с паллиативным статусом.
Также напомним, к оказанию паллиативной медпомощи в Тюменской области привлечены не только врачи и медсестры, но и психологи и соцработники. Благодаря командной работе в регионе в этом направлении удалось добиться высокой эффективности.