В двух селах Тюменской области появились свои ФАПы

Posted 11 апреля, 13:41
Published 11 апреля, 13:41
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
В модульных зданиях местные жители могут обратиться к фельдшерам за консультацией и пройти отдельные обследования.
«Можем измерить гемоглобин, уровень сахара в крови. Аппараты ЭКГ позволяют провести обследование и моментально направить кардиограмму пациента специалисту в Областную больницу № 11. Созданы комфортные условия как для медицинского персонала, так и для пациентов», — пояснила фельдшер Голышмановского ФАПа Ирина Завьялова.
ФАП в Голышманово будет обслуживать 306 человек, в деревне Черемшанка — 248 человек.
Запуск новых фельдшерско-акушерских пунктов позволит обеспечить доступность первичной медицинской помощи в отдаленных селах, подчеркнул главный врач областной больницы №11 Алексей Белов.
Установка модульных ФАПов в муниципалитетах Тюменской области ведется в рамках реализации региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения, которая является частью национального проекта «Здравоохранение».