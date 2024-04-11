В двух селах Тюменской области появились свои ФАПы

Новые фельдшерско-акушерские пункты открылись сегодня, 11 апреля, в селе Голышманово и деревне Черемшанке Голышмановского городского округа. Об этом сообщили в Информцентре правительства Тюменской области.

Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм В модульных зданиях местные жители могут обратиться к фельдшерам за консультацией и пройти отдельные обследования. «Можем измерить гемоглобин, уровень сахара в крови. Аппараты ЭКГ позволяют провести обследование и моментально направить кардиограмму пациента специалисту в Областную больницу № 11. Созданы комфортные условия как для медицинского персонала, так и для пациентов», — пояснила фельдшер Голышмановского ФАПа Ирина Завьялова. ФАП в Голышманово будет обслуживать 306 человек, в деревне Черемшанка — 248 человек. Запуск новых фельдшерско-акушерских пунктов позволит обеспечить доступность первичной медицинской помощи в отдаленных селах, подчеркнул главный врач областной больницы №11 Алексей Белов. Установка модульных ФАПов в муниципалитетах Тюменской области ведется в рамках реализации региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения, которая является частью национального проекта «Здравоохранение».