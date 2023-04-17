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Специалисты санавиации и хирурги спасли жизнь тюменке с дренажной трубкой в животе

17 апреля 2023, 13:53
Фото: 1MI

Тюменские специалисты санавиации и хирурги спасли жизнь женщине

Специалисты санавиации и врачи областной больницы №20 17 апреля спасли жизнь 65-летней тюменке. По данным депздрава Тюменской области, она обратилась с жалобами на боли в животе.

Врачи отметили, что температура тела пациентки повышалась до 40 градусов. Оказалось, что у женщины выпала дренажная трубка для оттока мочи, установленная в областной больнице № 3 в 2022 году.

Тюменку доставили на вертолёте в Тобольск в ОБ №3. Пока ожидался борт, женщину прооперировали. Это помогло стабилизировать ее состояние.

Ранее «Наш город» сообщал, что тобольские медики спасли пациентку с сильным кровотечением матки. Малоинвазивная операция была проведена в короткие сроки.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Работа#Пациенты
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