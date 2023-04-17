Специалисты санавиации и хирурги спасли жизнь тюменке с дренажной трубкой в животе

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Врачи отметили, что температура тела пациентки повышалась до 40 градусов. Оказалось, что у женщины выпала дренажная трубка для оттока мочи, установленная в областной больнице № 3 в 2022 году.
Тюменку доставили на вертолёте в Тобольск в ОБ №3. Пока ожидался борт, женщину прооперировали. Это помогло стабилизировать ее состояние.
Ранее «Наш город» сообщал, что тобольские медики спасли пациентку с сильным кровотечением матки. Малоинвазивная операция была проведена в короткие сроки.