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Updated Сегодня, 06:12

Дорожная ситуация на федеральной трассе Тюмень — Омск стабилизировалась

Что происходит на затапливаемом участке трассы Тюмень — Омск

3 мая 2024, 06:10
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Дорожная ситуация на федеральной трассе Тюмень — Омск стабилизировалась

На участке федеральной трассы Тюмень — Омск существенно улучшилась дорожная обстановка — в утренние часы заторов на дороге не было. Противопаводковые мероприятия продолжаются, об этом сообщил губернатор Тюменской области Алекссандр Моор.

На затапливаемом участке автодороги продолжается реверсивное движение — автоинспекторы поочередно пропускают колонны автомобилей.

Видео: тг-канал Александр Моор

За последние два часа уровень Ишима в районе села Абатское не изменился и составляет 12,36 метра. В районе Викулово вода прибыла на 1 сантиметр — до 11,52 метра. В районе села Ильинка и города Ишим уровень воды в реке снизился за период с 8:00 до 10:00 еще на 1 сантиметр.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области финансовые выплаты получили более 1 тысячи жителей, пострадавших от паводка. Всего было выплачено около 17 миллионов рублей.

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