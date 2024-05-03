Что происходит на затапливаемом участке трассы Тюмень — Омск

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
На затапливаемом участке автодороги продолжается реверсивное движение — автоинспекторы поочередно пропускают колонны автомобилей.
За последние два часа уровень Ишима в районе села Абатское не изменился и составляет 12,36 метра. В районе Викулово вода прибыла на 1 сантиметр — до 11,52 метра. В районе села Ильинка и города Ишим уровень воды в реке снизился за период с 8:00 до 10:00 еще на 1 сантиметр.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области финансовые выплаты получили более 1 тысячи жителей, пострадавших от паводка. Всего было выплачено около 17 миллионов рублей.